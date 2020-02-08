更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎輕症患者為何突然不治 中國專家找到原因
兩岸

武漢肺炎輕症患者為何突然不治 中國專家找到原因

影片／羽生結弦出戰四大洲花滑賽 短曲刷新世界紀錄
運動

影片／羽生結弦出戰四大洲花滑賽 短曲刷新世界紀錄

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
泰國軍人開槍濫射逃進百貨公司 傳已釀12死
首頁 / 生活

搭捷運戴不戴口罩引論戰 疾管署：兩類人可戴

最新更新：2020/02/08 21:32
武漢肺炎疫情延燒，民眾進出捷運站皆戴上口罩自保。中央社記者徐肇昌攝　109年2月4日
武漢肺炎疫情延燒，民眾進出捷運站皆戴上口罩自保。中央社記者徐肇昌攝　109年2月4日

（中央社記者張茗喧台北8日電）搭捷運要不要戴口罩，中央、醫師看法不一，民眾仍然霧煞煞。疾管署副署長莊人祥表示，捷運上人雖多，但通風情況好，建議有呼吸道症狀、慢性病患者可戴口罩，保護自己和他人。

武漢肺炎延燒，全台鬧口罩荒，中央流行疫情指揮中心和多名醫師聯手宣導，一再強調國內沒有新型冠狀病毒社區感染疫情，只有陪病、看病、探病，有呼吸道症狀者以及有慢性病的民眾才要戴。

防疫資訊

不過，近日振興醫院感染科主任李明政卻在節目上建議，到公共場所、封閉空間、公共的交通工具一定要戴，說法和中央有出入，也讓民眾聽得霧煞煞。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，每個人立場不同，指揮中心尊重專家意見，但在他看來，捷運上的人雖然比較多，通風情形還算好，加上台灣沒有社區感染，一般健康民眾無需戴口罩，有呼吸道症狀者戴口罩可保護別人，慢性病患者戴口罩則是為了保護自己。

莊人祥強調，戴口罩不是唯一方法，勤洗手同樣重要，一旦雙手觸摸到物體上的病毒、細菌，又碰到眼、耳、鼻，也可能感染到其他疾病。

他再次重申口罩使用3時機，包括看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩。

衛福部長陳時中昨天建議民眾搭飛機可戴口罩，莊人祥解釋，一般飛機在飛航時，算是通氣量很好的運輸工具，僅降落後通氣量會比較不足，可戴口罩防護；除了戴口罩，莊人祥也呼籲特別注意機上門把、廁所等許多人都會碰觸到的地方，像是洗完手、拉過門最好都再消毒一下，避免碰觸口鼻。（編輯：方沛清）1090208

延伸閱讀
陳時中：口罩搭大眾運輸工具免戴 搭飛機一定要戴口罩管制出口 海關不到2週攔查逾13.8萬片口罩實名制如何買？庫存怎麼查？9大QA一次看
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報