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2020醫療保健指數排名 台灣全球第1

最新更新：2020/02/09 08:14
根據全球資料庫網站Numbeo資訊，2020醫療保健指數排行榜，台灣以86.71分排名第1。（圖取自Numbeo網頁numbeo.com）
根據全球資料庫網站Numbeo資訊，2020醫療保健指數排行榜，台灣以86.71分排名第1。（圖取自Numbeo網頁numbeo.com）

（中央社台北9日電）根據全球資料庫網站Numbeo資訊，2020醫療保健指數（Health Care Index）排行榜，台灣以86.71分排名第1，南韓81.97分第2，日本81.14分第3。

Numbeo去年的數據台灣也排第一，分數86.22。

今年排名4、5的則是歐洲國家，分別為丹麥和法國。其餘前10名依序是西班牙、奧地利、泰國、澳洲和芬蘭。

中國排47，分數64.48。

全球墊底的是委內瑞拉，以39.66分排第93，比伊拉克的41.36分還要糟糕。

若以區域來分，亞洲前3名依舊是台灣、南韓和日本，香港14，中國16。

亞洲區倒數3名為伊拉克、孟加拉和亞塞拜然。

美洲國家方面，加拿大以71.58最優，接著依序為厄瓜多和墨西哥，美國僅排第4。

歐洲國家前5名依序為丹麥、法國、西班牙、奧地利和芬蘭。最後一名是匈牙利。（譯者：蔡佳敏）1090209

根據全球資料庫網站Numbeo資訊，2020醫療保健指數排行榜，台灣、南韓、日本居前三名。（圖取自Numbeo網頁numbeo.com）
根據全球資料庫網站Numbeo資訊，2020醫療保健指數排行榜，台灣、南韓、日本居前三名。（圖取自Numbeo網頁numbeo.com）
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