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預約掛號先查旅遊接觸史 防疫新制10日上路

最新更新：2020/02/09 13:04

（中央社記者張茗喧台北9日電）防武漢肺炎，健保署將健保資料串連旅遊史、接觸史，醫護人員一插健保卡就能一目瞭然，明天起醫療院所可提供預約掛號者的就醫名單，健保署將協助批次查詢，以利醫院檢疫工作。

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋今天接受中央社記者訪問表示，防疫視同作戰，置身醫療體系的醫護人員是台灣防疫的第一條防線，但過去醫療院所對於民眾是否有中港澳旅遊史、接觸史都一無所知，畢竟不是所有人都會出現發燒症狀，也可能只有輕微咳嗽或肚子痛。

健保署日前祭出新措施，醫療院所只要插入民眾健保卡，就會跳出此人的中港澳旅遊史資訊，有的醫療院所也利用此功能，在門口設立發燒篩檢站，但李伯璋坦言這不是長久之計。

為此，李伯璋今天宣布查詢功能將再進化，全面清查就醫民眾的旅遊史及接觸史，健保署已將民眾自1月5日起的出入境、接觸史資料串連健保資料，醫院可在前一晚提供隔天預約掛號者的掛號資料，由健保署「批次下載」，告知隔天就醫民眾當中，誰有旅遊史、誰有接觸史，讓醫療院所提早準備發燒篩檢、採檢等工作。

對於現場掛號者，以往必須同時插入醫師卡和民眾的健保卡，才能看到民眾旅遊史、接觸史，現在也將權限下放至護理人員和藥師，以便在民眾掛號、領藥時，都能清楚了解就醫者的可能風險。

為避免有心人士不想被隔離，刻意自費就醫、隱瞞旅遊史，也開放醫師輸入身分證字號就能查詢旅遊史及接觸史，民眾沒帶健保卡、無法讀取或自費就醫時，醫療院所可要求提供身分證號或居留證號碼。

李伯璋說，這項新系統預計明天上午上線，醫療院所可將後天要就醫的名單上傳健保署系統。他也呼籲民眾據實陳述病史、就醫紀錄、接觸史和旅遊史，以獲得妥適醫療照護，同時維護醫療人員及就醫民眾安全。（編輯：唐聲揚）1090209

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