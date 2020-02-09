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南投紫南宮辦吃丁酒活動 林明溱祝民眾平安健康

最新更新：2020/02/09 15:35

（中央社記者吳哲豪南投9日電）南投竹山鎮紫南宮今天舉辦「吃丁酒」活動，廟方準備了近10萬份的葷素丁酒以及炒麵、白飯等供民眾享用，南投縣長林明溱也到場幫忙舀丁酒給民眾，祝福大家平安健康。

南投竹山鎮紫南宮一年一度的「吃丁酒，吃平安」活動今天展開，包括南投縣長林明溱、南投紫南宮主任委員莊秋安等人也都到場，與民眾一起感受熱鬧的氣氛。

林明溱致詞時說，紫南宮吃丁酒的活動已有200多年歷史，每年只要到農曆正月16日，全國各地的民眾都會來紫南宮吃丁酒，祈求平安；為了因應肺炎疫情，廟方也做好酒精消毒工作，入場的民眾都主動戴上口罩，也祈求保佑民眾吃了丁酒後身體平安健康。

莊秋安致詞時指出，吃丁酒是紫南宮的重要活動，今年為了確保衛生安全，消毒工作在3天前就已經展開，不管是工作人員或民眾，都要經過2道消毒程序，確保衛生安全，也希望來參加活動的信眾人人平安，發大財。

根據南投竹山鎮紫南宮官方網站的資料，每年到了農曆正月15日，只要是當地人家在前一年家中有添丁者，都會拿閹雞來祭拜，感謝紫南宮的土地公，正月16日，廟方會統一處理這些祭品，煮成麻油雞供民眾享用，紫南宮信眾增加，吃丁酒活動也演變成紫南宮一年一度盛大的廟會活動。（編輯：陳俊碩）1090209

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