受武漢肺炎衝擊 台中擔仔麵業者擬放無薪假

（中央社記者郝雪卿台中9日電）受到武漢肺炎疫情衝擊，台中市知名在地餐廳台中擔仔麵業者擬放無薪假，負責人周文道今天表示，因春酒被取消近400桌，只好請員工每月多休2到3天無薪假共體時艱。

武漢肺炎疫情在全球延燒還未緩和，民眾外出消費意願降低，台中市已有多家五星級飯店及餐飲業者採取外送到府服務爭取客源，希望能度過這波疫情危機。

創立於1986年的台中擔仔麵，擅長海產料理，在台中市已經營30多年，除了總店之外，旗艦店因為是大型婚宴場館，成為台中市民舉辦婚宴或大型聚餐活動的場所，也是選舉活動造勢的會場之一。

近日傳出台中擔仔麵將放無薪假，負責人周文道對此表示，雖然婚宴活動仍然照常舉行，卻因客人減少外出，桌數也隨著變少，原本應是春酒旺季的現在，許多業主也都因為疫情而取消春酒，估計取消的春酒訂單將近400桌，損失近300萬元。雖然今天還有多場婚宴舉辦，但從明天起到月底前也都沒有婚宴訂單。

因應疫情影響，周文道指出，也不知道疫情會持續到什麼時候，為了度過非常時期，公司與兩家店約70名員工經過勞資協議方式，請員工這段期間每個月多休2到3天的無薪假，雖然員工薪水會減少，但暫時還不至於影響到生計。

周文道說，這項措施目前還未正式實施，預計中旬開始，在這段非常時期，餐廳仍然繼續營業，等到疫情緩和下來，就會取消無薪假措施。（編輯：陳俊碩）1090209