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WHO武漢肺炎論壇 台灣專家將以Taipei名義參加
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

WHO武漢肺炎論壇 台灣專家將以Taipei名義參加

最新更新：2020/02/10 16:29
世衛組織的新型冠狀病毒專家論壇將於11日登場，衛福部疾管署10日透露已送出台灣專家名單供世衛審核，屆時專家會以「台北」（Taipei）名義參加會議。（圖取自twitter.com/WHO）
世衛組織的新型冠狀病毒專家論壇將於11日登場，衛福部疾管署10日透露已送出台灣專家名單供世衛審核，屆時專家會以「台北」（Taipei）名義參加會議。（圖取自twitter.com/WHO）

（中央社記者張茗喧台北10日電）世衛組織的新型冠狀病毒專家論壇將於11日登場，衛福部疾管署今天透露已送出台灣專家名單供世衛審核，屆時專家會以「台北」（Taipei）名義參加會議，無法公布專家名單及人數。

防疫資訊

世界衛生組織（WHO）2月11日至12日將邀全球400名專家舉辦論壇，聚焦聚焦有關新型冠狀病毒（武漢肺炎）的新藥、疫苗技術研發，WHO透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，疾病管制署積極爭取能現場參與會議，預計今天就會定案。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，指揮中心執行官、疾管署署長周志浩表示，截至目前，外交人員都還在爭取當中，如果必須透過線上或視訊參與會議，他感到遺憾，畢竟直接互動收穫會更多，會盡力取得資料和發問。

周志浩指出，與會專家名單及履歷須由WHO事先審核，但受限WHO的保密協定，相關人數、名單等細節不便透露。

WHO專家會議開會在即，疾管署副署長莊人祥坦言，已經送出專家名單，WHO會根據履歷篩選與新藥、疫苗有關的專家，屆時專家會以Taipei（台北）名義出席會議，但受限保密協定，會議不會對外直播或轉播。（編輯：陳清芳）1090210

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