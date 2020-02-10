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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎防疫 陳時中：網路肉搜確診者害人害己

最新更新：2020/02/10 17:08
台灣至10日有18例新型冠狀病毒確診個案，近日卻頻頻傳出確診者遭網友肉搜。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台灣至10日有18例新型冠狀病毒確診個案，近日卻頻頻傳出確診者遭網友肉搜。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北10日電）國內至今已有18例新型冠狀病毒確診個案，近日卻頻頻傳出確診者遭網友肉搜。衛生福利部長陳時中今天表示，一旦社會和確診者形成對立，恐有更多人隱匿疫情，最後只會害人害己。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中下午在指揮中心召開的記者會中表示，當社會和確診者形成對立，會導致很多人不敢被隔離，避免家庭受到影響，勢必會隱匿疫情。

陳時中說，目前新型冠狀病毒疫情險峻，還有很多未知情況，萬一大部分人都隱匿疫情、不據實以告，這樣只會害人害己，也對防疫工作會造成很大傷害，更重要的是，「肉搜出來對整個社會有什麼幫助呢？」

他強調，在疫情調查清楚的情況下，指揮中心不會主動公布個案所在地以及曾去過的地方，除非有未知情況，不得已之下才會公布，讓全民都能願意配合，這才是社區防疫裡最需要的行為和心態。

指揮中心執行官、疾管署長周志浩表示，根據傳染病防治法第11條規定，對於傳染病病人、照顧的醫事人員、接受隔離治療者、居家檢疫者、集中檢疫者及其家屬，必須予以保護，違者可罰新台幣1萬至15萬元，將依個案狀況審查。（編輯：管中維）1090210

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