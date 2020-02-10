北都授權費談不攏 東森緯來家族21日恐斷訊

有線電視業者北都與頻道代理商大享無法就今年的授權費達共識。據悉大享已決定在21日停止提供緯來電影台、東森電影台等13個頻道，北都則將向公平會檢舉。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北10日電）有線電視斷訊風暴再起。有線電視業者北都與頻道代理商大享無法就今年的授權費達共識。據悉，大享已決定在21日停止提供緯來與東森的13個頻道，北都則認為授權費差別待遇，將向公平會檢舉。

有線電視業者北都與頻道代理商優視、浩鳴、大享，因授權費談不攏，從去年開始，北都已經陸續下架浩鳴代理，包括Z頻道、龍祥電影台、JET綜合台、國興衛視等4個頻道，並替換成其他頻道；今年元旦又主動下架優視代理的momo親子台、衛視中文台、FOX Movies、FOX等多個頻道。

如今，與大享的授權費也談不攏，傳出大享將從21日起，停止供應緯來與東森家族，共計13個頻道的訊號給北都。

北都發言人周良璟告訴中央社記者，本月7日時，國家通訊傳播委員會（NCC）曾邀請北都與大享的代表到會內進行調處，不過雙方針對109年的授權費計算方式仍有不同意見，因此調處不成立。周良璟進一步表示，大享已經告知，將在近期發出下架同意書給北都，並要求北都在收到同意書後到NCC提交變更營運計畫申請，大享將在21日0時，中斷緯來與東森家族，共計13個頻道的訊號。

周良璟指出，目前北都仍不會放棄任何可能性，除了持續與大享協商，同時也會與NCC、台北市政府溝通。她也強調，由於授權費存有差別待遇，因此近期也會向公平會檢舉，盼政府能介入處理。

NCC官員表示，站在NCC的立場，希望業者能以消費者權益為優先，若要斷訊，業者必須依相關規定跑馬預告。

頻道代理商大享手上握有緯來與東森家族，共計13個頻道，分別為緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台、東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞、東森幼幼台、東森洋片台、東森能劇台。若發生斷訊，近10萬戶的北都訂戶將受到影響。（編輯：林興盟）1090210