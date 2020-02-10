口罩產量最快2月底達標 日產千萬片

經濟部斥資2億盼提高口罩日產量至千萬片，疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞10日證實，60部機台這一兩週就會上線，加上原物料、人力到位，最快2月底達到1000萬片目標。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧、許秩維台北10日電）經濟部斥資2億盼提高口罩日產量至千萬片，疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞今天證實，60部機台這一兩週就會上線，加上原物料、人力到位，最快2月底達到1000萬片目標。

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒蔓延，民眾為自保紛紛搶買口罩，為了解決口罩荒，政府先是徵用國內工廠生產的口罩，民生配額由超商、藥局販售，每人每天限購3片；6日又祭出口罩實名制規定，民眾須到健保藥局出示健保卡才可購買，每人每7天限買2片，但卻傳出醫護人員口罩用量緊、不少患者也苦無口罩可用。

中央流行疫情指揮中心今天晚間召開記者會，指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，口罩實名制實施近一週，國內口罩日產量逐步提升，明天起醫療院所口罩配送量將從現行85萬片增至170萬片，每天另撥13萬片供有特殊醫療需要的病患、陪病者。

指揮中心醫療整備官、疾管署副署長羅一鈞表示，國內口罩日產量已從過去320萬片提高到420萬片，其中125萬片供應民生需求，60萬片用於防疫（如衛生局、機場檢疫，協助追蹤居家隔離及檢疫個案的民政、消防、警政、環保等），50萬片由經濟部負責商業需求（如GMP藥廠、航空公司、港務公司等），170萬片供醫療單位使用，剩餘15萬片則用於調度週轉及戰備用。

經濟部日前喊出將出資新台幣2億元購置設備、增設產線，將國內口罩每日產量提高至1000萬片。

羅一鈞說，口罩產量每一週都在增加，已比預期來得快，經濟部提供的60部機台預計這一兩週就會陸續上線，加上原物料、人力補足到位，屆時產能將大幅提升，最快2月底就能達到日產量1000萬片的目標。（編輯：管中維）1090210