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港澳人士11日起暫停入境 抵台學子盼有緩衝期

最新更新：2020/02/10 21:50

（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）中央流行疫情指揮中心宣布，11日起除特定條件外，港澳人士（含港澳學生）暫緩來台。2名在今天下午抵台的香港學生表示，盼台灣政府能有緩衝期，否則很多學生恐怕受影響。

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心下午召開記者會宣布，基於防疫優先，明天零時起，港澳人士（除商務履約、跨國企業內部調動、已取得台灣居留證的配偶及未成年子女外），均暫緩來台。

教育部長潘文忠表示，根據教育部與移民署資料顯示，在台灣唸書的港澳學生共1萬844名，7972人尚未入境。疫情指揮中心日前宣布7日以後入境的港澳人士要居家檢疫14天，因此，7日至11日之間來台的港澳學生，需配合居家檢疫14天規定，尚未入境的港澳學生將以安心就學方案協助。

今天下午從香港搭機抵達桃園國際機場的黃姓港生表示，直到出發前才在機場接獲通知，雖然支持這樣防疫措施，但許多港生不及來台，希望能有些緩衝時間。

另一名在下午抵台的蔡姓港生指出，很幸運已搭機來台，但不少還在香港的同學獲知消息後都急著買票準備搭機來台，但因部分班機已取消，許多同學都擔心無法來台完成學業。（編輯：戴光育）1090210

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