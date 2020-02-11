武漢肺炎／民眾提議隔離者送龜山島 陳時中：恐成惡魔島

有科技業者提議將隔離者通通送到龜山島上，衛福部長陳時中說，若真這麼做龜山島恐成「惡魔島」且難度高、效果未知，還會增加恐慌情緒。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北11日電）有科技業者提議將隔離者通通送到龜山島上，衛福部長陳時中說，若真這麼做龜山島恐成「惡魔島」且難度高、效果未知，還會增加恐慌情緒，但趴趴走的隔離者或許可考慮送到島上。

今天有科技業者在報紙刊登廣告，建議「將龜山島建設成防疫專區」，讓須隔離者在島上隔離，不僅目視可看到台灣，距離陽明醫大附院也近，讓台灣民眾避免受疾病威脅。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中表示，目前只有武漢台商集中於檢疫所隔離，檢疫所工作團隊共分為3組，包括安全組負責警衛隔離，後勤組支援後勤作業，衛生組負責隔離者健康狀況，一切運作順暢。

對於送往龜山島隔離的想法，陳時中說，龜山島上沒有住宅，縱使可以快速建設也只會把龜山島變成「惡魔島」，不僅困難度高、防疫效果也不見得好，對全民恐慌心情有增無減，運送上也有一定困難。

但他也半開玩笑地說，未來對於趴趴走的居家隔離、檢疫者，送到龜山島的作法或許可以考慮。（編輯：葉俐緯）1090211