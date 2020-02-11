武漢肺炎／陸配子女准予入境 須居家檢疫14天

疫情中心宣布12日起，目前以商務履約等6類事由留在台灣的中國大陸者可申請延長停留期限外，持長期居留證或長期探親證的國人及陸配子女也准予入境。圖為桃園機場。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月20日

（中央社記者余曉涵台北11日電）中國武漢肺炎疫情延燒，疫情中心宣布，12日起，目前以商務履約等6類事由留在台灣的中國大陸者可申請延長停留期限外，持長期居留證或長期探親證的國人及陸配子女也准予入境。

中國武漢肺炎疫情持續升溫，為了防疫需求減少人員移動風險，考量人道精神並兼顧人員防疫管理，經相關部會討論後，中央流行疫情指揮中心決定，從2月12日0時起，目前以商務履約、跨國企業內部調動、投資經營管理、駐點服務、團聚及短期探親等6類事由，在台停留的中國大陸人士，可以申請延長停留期限，並專案逐次給予15天。

移民署組長葛廣薇說，上述6類事由在台灣停留的約有1萬多人，必須臨櫃申請並繳交規費新台幣300元。

另外，約有2000名有長期居留證或長期探親證國人或陸配的中國大陸子女，中央流行疫情指揮中心表示，基於家庭團聚及人道考量，准予入境，入境後需居家檢疫14天。

陸委會處長蔡志儒說，會有這樣的調整原因是目前國人跟有居留權的陸配都可以入境，但子女卻無法入境，因此才做了這樣的調整，但一定必須居家檢疫14天。（編輯：葉俐緯）1090211