流感重症數創近5年新高 23歲男染病5天亡
（中央社記者張茗喧台北11日電）流感疫情還在燒，疾管署今天宣布本季流感併發重症病例累計914例，創近5年新高。上週新增14例死亡個案，一名23歲中部上班族發病短短5天就過世，是這個流感季最年輕死亡病例。
衛生福利部疾病管制署今天舉辦疫情週報，根據監測資料顯示，國內上週門急診類流感就診達8萬2856人次，較前一週下降19.5%，急診類流感就診病例百分比為15.5%；社區流行病毒以A型H1N1為主，最近一週占73.5%，另B型流感占比持續上升。
疾管署指出，本季（去年10月至今年2月10日）流感併發重症病例累計914例，創近5年新高，年齡層以65歲以上為主，其次為50至64歲，98%病例未接種本季流感疫苗且近80%具慢性病史。
疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增56例流感併發重症病例，其中55人沒接種本季流感疫苗；另有14例經審查與流感相關的死亡個案，均未接種疫苗，年齡層遍及23歲至90歲，其中23歲個案是本流感季年紀最輕的死亡病例。
林詠青說，該23歲個案是中部男性上班族，本身有白血球功能缺損、慢性肺病等疾病，1月中旬出現發燒、咳嗽、喘等症狀但並未就醫，5天後送至急診發現雙側肺炎、腎功能異常，在急診因呼吸衰竭、敗血症休克死亡。
近期北半球溫帶國家流感活動度持續增加，中國大陸、美國及加拿大處高峰，香港、新加坡、日本及韓國近期疫情減緩，惟仍處流行期，另歐洲地區活動度亦呈上升。
國內目前公費流感抗病毒藥劑儲備量約296.5萬盒，3款藥均可用於治療A型和B型流感，國內目前共4395家合約醫療機構提供公費藥劑；截至2月9日全國公費流感疫苗接種數達575.2萬劑，尚餘約28.8萬劑，請尚未接種的公費對象把握機會儘速接種。
疾管署也提醒，近期各地氣溫變化大，民眾仍應保持警覺，持續做好個人手部衛生與咳嗽禮節，並落實生病在家休息等措施；如果出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速就醫，並依醫師指示服藥，以降低引發重症、死亡的風險。（編輯：吳協昌）1090211
- 流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A、B及C型，A型和B型幾乎每年引起季節性的流行，C型則以輕微的上呼吸道感染為表現，且一般不會造成流行。
- 流感症狀是什麼？
包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等。高危險群的病患，可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡，其中最常見併發症為肺炎。
- 何時要就醫？
流感病程演變快速，有流感症狀應立即戴口罩就近診所就醫，並依醫囑服用藥物。出現危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、血壓低等，請儘速轉診至大醫院，掌握治療的黃金時間，以降低重症及死亡風險。
雖然流感傳染力很強，但大部分患者多屬輕症，因此上學、上班的民眾，如有發燒、類流感症狀時，至少要在家休息數天，約一週會痊癒；惟少數患者（如老年人、幼兒及其他高危險族群）可能會出現嚴重併發症，感染後應儘速就醫。
- 如何預防保健？
加強個人衛生習慣，勤洗手，避免接觸傳染。流感流行期間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。最好的預防方法是施打流感疫苗，健康成年人大約可達70%至80%之保護，而65歲以上等高危險群尤應接受疫苗接種，以防感染流感引起之併發症。
- 資料來源：衛福部疾管署