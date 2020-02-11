流感重症數創近5年新高 23歲男染病5天亡

（中央社記者張茗喧台北11日電）流感疫情還在燒，疾管署今天宣布本季流感併發重症病例累計914例，創近5年新高。上週新增14例死亡個案，一名23歲中部上班族發病短短5天就過世，是這個流感季最年輕死亡病例。

衛生福利部疾病管制署今天舉辦疫情週報，根據監測資料顯示，國內上週門急診類流感就診達8萬2856人次，較前一週下降19.5%，急診類流感就診病例百分比為15.5%；社區流行病毒以A型H1N1為主，最近一週占73.5%，另B型流感占比持續上升。

疾管署指出，本季（去年10月至今年2月10日）流感併發重症病例累計914例，創近5年新高，年齡層以65歲以上為主，其次為50至64歲，98%病例未接種本季流感疫苗且近80%具慢性病史。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增56例流感併發重症病例，其中55人沒接種本季流感疫苗；另有14例經審查與流感相關的死亡個案，均未接種疫苗，年齡層遍及23歲至90歲，其中23歲個案是本流感季年紀最輕的死亡病例。

林詠青說，該23歲個案是中部男性上班族，本身有白血球功能缺損、慢性肺病等疾病，1月中旬出現發燒、咳嗽、喘等症狀但並未就醫，5天後送至急診發現雙側肺炎、腎功能異常，在急診因呼吸衰竭、敗血症休克死亡。

近期北半球溫帶國家流感活動度持續增加，中國大陸、美國及加拿大處高峰，香港、新加坡、日本及韓國近期疫情減緩，惟仍處流行期，另歐洲地區活動度亦呈上升。

國內目前公費流感抗病毒藥劑儲備量約296.5萬盒，3款藥均可用於治療A型和B型流感，國內目前共4395家合約醫療機構提供公費藥劑；截至2月9日全國公費流感疫苗接種數達575.2萬劑，尚餘約28.8萬劑，請尚未接種的公費對象把握機會儘速接種。

疾管署也提醒，近期各地氣溫變化大，民眾仍應保持警覺，持續做好個人手部衛生與咳嗽禮節，並落實生病在家休息等措施；如果出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速就醫，並依醫師指示服藥，以降低引發重症、死亡的風險。（編輯：吳協昌）1090211