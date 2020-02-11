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延後開學波及農民 雲林500噸蔬果難出貨

最新更新：2020/02/11 16:54

（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）因應武漢肺炎防疫，高中職以下學校延後開學，與學校契約合作提供蔬菜的農民也成為疫情苦主，雲林縣約有500公噸蔬果無法出貨，使農民只能自行找通路銷售。

雲林縣西螺果菜市場經理姜福受接受中央社記者採訪表示，市場交易活絡，近來每天交易量約900公噸左右，平均價格為23元。

雲林縣蔬菜產銷班長陳順安說，農曆年後有一波冷氣團，導致短期葉菜類生長期延長，原預估蔬菜價格會漲，但因武漢肺炎延燒，企業取消春酒、高中職以下學校延後開學等原因，使蔬菜價格回穩。

雲林縣古坑有機農業生產合作社、西螺鎮農會有機蔬菜第74產銷班等農民因此自行上網找通路零售，推出「有機蔬菜箱」，消息一出後湧入訂單，為小農解決燃眉之急。

以西螺鎮農會有機蔬菜第74產銷班來說，產銷班供應台北市、新北市等多個縣市的各國中小午餐有機蔬菜，每週約60噸。

第74產銷班長廖瑞生表示，由於產銷班採計畫生產，中央突然宣布延後開學，讓農民措手不及，約120噸的採收蔬菜無處供應，幸好台北市、新北市等合作縣市政府都有協助解決部分銷售困境。（編輯：洪學廣）1090211

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