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南韓指台灣有武漢肺炎社區感染 外交部：事實不符促更正
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情13/100

武漢肺炎／居家隔離叫外送 指揮中心建議刷卡代替付現

最新更新：2020/02/11 17:52
居家檢疫、隔離者人數愈來愈多，外界也擔心外送員成防疫漏洞。指揮中心表示，已要求外送員不可直接與隔離者接觸，也建議以刷卡代替付現。（示意圖／中央社檔案照片）
居家檢疫、隔離者人數愈來愈多，外界也擔心外送員成防疫漏洞。指揮中心表示，已要求外送員不可直接與隔離者接觸，也建議以刷卡代替付現。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北11日電）居家檢疫、隔離者人數愈來愈多，只能靠親友送餐或叫外送，外界也擔心外送員成防疫漏洞。指揮中心表示，已要求外送員不可直接與隔離者接觸，也建議以刷卡代替付現，降低風險。

防疫資訊

根據中央流行疫情指揮中心統計，國內有450人新冠肺炎（武漢肺炎）確診個案的接觸者進行居家隔離中、居家檢疫更已有1萬人，不僅頻頻傳出有民眾「趴趴走」，遭隔離者飲食也成問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中今天下午在指揮中心記者會表示，考量未來隔離的人會越來越多，因此也研擬改採社區檢疫體系，希望運用電腦相關資訊做有效管控，目前已著手研議。

目前有不少接受隔離者因無法外出買飯，只能仰賴親友送餐或叫外送，也引發外送員恐慌，擔心送餐時遭感染。

指揮中心執行官、疾管署署長周志浩說，只要使用線上刷卡，就能避免和外送員有金錢接觸，加上取餐不會超過15分鐘，不會有感染風險。

周志浩也指出，已要求外送員不可直接接觸隔離者，未來若有民眾真的沒人可送餐，或隔離面臨任何困難，會考慮必要時集中到特定隔離場所居住，提供生活上的照顧。（編輯：卞金峰）1090211

中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
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