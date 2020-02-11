染武漢肺炎台商趴趴走 申訴遭駁仍罰30萬元

（中央社記者程啟峰高雄11日電）武漢肺炎確診台商上個月返台趴趴走，遭高市衛生局開罰新台幣30萬元，衛生局今天說，個案申訴雖強調非故意，但由於隱匿疫情及活動史事證明確，開罰行政處分書這幾天仍將送達。

衛生局表示，上月25日已依傳染病防治法對這名台商開罰30萬元，月初又接到他的書面申訴，強調自己不是故意隱匿疫情。

衛生局認為，這名台商在中國發病發燒，返台前還刻意吃退燒藥，上月21日隱匿病情入境後，卻全程未戴口罩到高雄舞廳消費，隱瞞疫情及活動史事證明確，因此開罰行政處分書這幾天仍將送達，若不服仍可提起訴願或訴訟救濟。

至於台商趴趴走可能接觸者，衛生局表示，列管的84人經居家檢疫14天，已陸續於4日、5日及7日期滿解除列管，全數均已無症狀，回復正常生活。

衛生局指出，這名感染武漢肺炎的台商迄今仍在住院隔離，他上月21日疑似隱匿病情入境高雄，隔天下午至高市金芭黎舞廳消費，全程未戴口罩，上月23日就醫住院，24日確診，25日與個案近距離接觸的舞廳女員工則出現疑似症狀就醫，但已排除感染武漢肺炎。（編輯：洪學廣）1090211