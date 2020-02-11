武漢肺炎邊境防疫升級 所有入境旅客須填健康聲明書

（中央社記者張茗喧台北11日電）武漢肺炎延燒多國，中央流行疫情中心今天宣布所有旅客即起都得填寫「健康聲明書」，但疑因宣導不足，不少旅客下飛機才發現要填卡，一堆人塞在海關，疾管署也向旅客致歉。

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情去年12月底在中國大陸武漢市開始蔓延，今年1月23日武漢正式宣布封城，衛生福利部疾病管制署1月24日下午起，要求所有自中港澳入境班機旅客必須先填寫「旅客健康聲明書」才得入境。

中央流行疫情指揮中心晚間召開記者會，指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，考量武漢肺炎已蔓延至新加坡、泰國等地，因此祭出新措施提升邊境檢疫強度，不只先前的中港澳，即日起所有入境航班旅客均須填報「入境健康聲明書」，並應據實填寫入境前14天內是否前往中港澳等流行地區的旅遊史、接觸史。

這項新規定下午3時正式上路，疾病管制署昨天雖已通知相關單位，但疑因宣導不夠，有不少民眾一下飛機才發現要填卡，造成海關壅塞、民眾抱怨連連。疾管署組長何麗莉表示，對造成旅客不便致歉。

何麗莉說，入境健康聲明書須填寫過去14天內有無不適症狀，以及有無中港澳旅遊史，若有會由檢疫人員進行健康評估，有旅遊史者須居家檢疫14天；如填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙行為者，依法最高將處15萬元罰鍰。

至於中港澳入境航班旅客，則維持填報「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，且於入境14天內應配合居家檢疫措施。

莊人祥表示，為了加速建檔作業，未來可能在機場推出QR Code，旅客可直接掃描後填寫，避免人工建檔造成的時間差。（編輯：管中維）1090211