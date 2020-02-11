武漢肺炎／12隔離者落跑重罰近百萬元 電子監控將升級

因武漢肺炎須隔離者落跑新聞不斷，指揮中心11日說已抓到12名落跑者，共開罰新台幣88萬元，近期將推出電子監控進階版。圖為桃園機場入境大廳。示意圖／中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月28日

（中央社記者張茗喧台北11日電）因武漢肺炎須隔離者落跑新聞不斷，指揮中心今天說，已抓到12名落跑者，共開罰新台幣88萬元，近期將推出電子監控進階版，利用隔離者手機就能進行電子監控，彌補手機不足窘境。

根據中央流行疫情指揮中心統計，國內居家隔離者383人、居家檢疫者有多達1萬人，但最近卻頻頻傳出民眾不甩禁令，到處趴趴走、朋友家聊天等誇張行徑，指揮中心原訂發出2000支手機對隔離民眾進行電子監控，但隨人數暴增，手機早已不夠用。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，居家隔離、居家檢疫者在14天隔離期間都不得外出，一旦被發現偷溜，可公布姓名或送到檢疫所強制隔離。

不過，由於電子監控手機不夠用，目前僅對居家隔離者及有症狀的居家檢疫者實施電子監控，發出約1300支，其餘則透過鄰里長每天聯繫，掌握隔離者動態。

莊人祥坦言，指揮中心也正在與相關廠商共同開發系統，盼利用隔離者自己的手機就能進行電子監控，暫定用於無症狀居家隔離者。

截至目前，居家隔離者有3人落跑被抓，分別挨罰6萬至10萬元，共開出26萬元罰單；居家檢疫9人落跑，分別開罰1萬至15萬元，共開罰62萬元罰單；另有6人遭強制安置。

莊人祥說，日前有台灣民眾透過小三通輾轉回到台灣本島，必須居家檢疫14天，卻苦於台灣沒地方可住，竟在超商窩了3天，已協助安置到檢疫所。（編輯：管中維）1090211