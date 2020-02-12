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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情7/100

檢疫官登鑽石公主號全程戴口罩手套 仍感染武漢肺炎

最新更新：2020/02/12 12:45
停泊在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪，12日確認新增39人感染武漢肺炎，總計目前船上已有174人感染。（共同社提供）
停泊在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪，12日確認新增39人感染武漢肺炎，總計目前船上已有174人感染。（共同社提供）

（中央社東京12日綜合外電報導）停泊在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪，今天確認新增39人感染武漢肺炎。另外，一名男性檢疫官曾登上鑽石公主號負責量測旅客體溫，全程戴口罩及手套，昨天確診感染武漢肺炎。

日本富士電視台報導，這名男性檢疫官9日出現發燒等症狀，經過病毒檢查確診；目前男性檢疫官家人及同事暫時沒有人出現發燒等症狀。

防疫資訊

鑽石公主號目前停泊在日本橫濱港，由於船上約3700人已有174人確診俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），造成其餘旅客及船組員到19日止都得待在船上接受觀察。船上的台灣旅客告訴中央社記者說，船上旅客包含20名中華民國國民，另有10至15名美籍或日籍的台灣人。

日本朝日電視台報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信說，船上又有39名人士確診武漢肺炎，總計目前船上已有174人感染。另外，一名曾上船檢疫的職員昨天也確診感染。

厚生勞動省表示，在針對船上53名旅客與船組員進行新一波病毒檢查後，確認有29名旅客及10名船組員呈現陽性反應，其中有一名10多歲女性，這也是日本國內首度確認有10多歲的人被感染。

鑽石公主號陸續驗出武漢肺炎確診病例，累計至12日全船已有174人感染。（中央社製圖）
鑽石公主號陸續驗出武漢肺炎確診病例，累計至12日全船已有174人感染。（中央社製圖）

另外，昨天被確認感染的男性檢疫官，是在3日晚間到4日晚間，也就是鑽石公主號剛抵達日本橫濱港外時就登船，負責量測船上旅客體溫與回收問卷作業。男性檢疫官確診後目前已住院。

日本放送協會（NHK）報導，男性檢疫官從5日到7日都正常到檢疫所工作，9日發燒後，10日前往醫療機構接受診斷及病毒檢查。

截至目前為止，鑽石公主號已有174人確診；另外日本境內確診還包括一名檢疫官、12名政府包機乘客，及包括觀光客在內的16人，總計共203人。

日本讀賣新聞報導，這名男性檢疫官在3日晚間到4日晚間時，有進入旅客房內進行體溫量測及回收問卷。

男性檢疫官接觸每一位旅客都有消毒雙手，並依據世界衛生組織（WHO）指導方針配戴口罩及手套，但並沒有配戴護目鏡及穿著全身防護服。

談到檢疫官在負責相關工作而被感染是否有前例，厚生勞動省相關人士說，現階段尚不清楚，但接下來會基於專家意見與現場狀況，進一步思考能加強什麼部分來徹底避免工作人員受到感染。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090212

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