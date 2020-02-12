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武漢肺炎防疫再升級 成醫啟用戶外組合屋檢疫站

最新更新：2020/02/12 15:57

（中央社記者張榮祥台南12日電）武漢肺炎升溫，成大醫院防疫再升級，院方今天宣布啟用戶外組合屋檢疫站，檢疫對象是「14日內有中港澳旅遊史併有發燒或呼吸道症狀者」。

成大醫院的戶外組合屋檢疫站位於北區小東路和勝利路口，也就是住院大樓急診處旁的停車場，2月2日動工，10天完工。

戶外組合屋檢疫站備有移動式X光機、病人自行填寫TOCC（旅遊史、工作史、接觸史、群聚史）的平板電腦、安全採檢設備及必要醫療物資等，讓檢疫更簡易、快速、精準。

戶外組合屋檢疫對象是「14日內有中港澳旅遊史併有發燒或呼吸道症狀者」，若被衛生局列管的居家隔離者，應先洽1922專線，由政府機關協助就醫，勿自行到院。

成大醫院陸續採取諸多措施防疫2019冠狀病毒疾病的武漢肺炎，除啟用戶外組合屋檢疫站外，進入成醫診療區前需隨身攜帶健保卡或身分證，確認個人旅遊史，成醫門診大樓汽機車停車場不對外開放，門診大樓和住院大樓間天橋關閉。

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎正式定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。中央流行疫情指揮中心與WHO公布的國際資訊接軌，但同時方便民眾理解，未來發布疫情相關訊息時，仍會簡稱為「武漢肺炎」。（編輯：卞金峰）1090212

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