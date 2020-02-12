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浩鳴與練台生調處不成 龍祥電影等4頻道恐斷訊

最新更新：2020/02/12 17:51
NCC證實，年代集團董事長練台生手上的多個有線電視系統，日前與頻道代理商浩鳴調處失敗，Z頻道、龍祥電影台、JET綜合台、國興衛視等4個頻道，可能不再提供訊號。（中央社）
NCC證實，年代集團董事長練台生手上的多個有線電視系統，日前與頻道代理商浩鳴調處失敗，Z頻道、龍祥電影台、JET綜合台、國興衛視等4個頻道，可能不再提供訊號。（中央社）

（中央社記者吳柏緯台北12日電）有線電視斷訊風波持續擴大，NCC今天證實，年代集團董事長練台生手上的多個有線電視系統，日前與頻道代理商浩鳴調處失敗，Z頻道、龍祥電影台、JET綜合台、國興衛視等4個頻道，可能不再提供訊號。

為了處理日益頻繁的有線電視斷訊調處，國家通訊傳播委員會（NCC）研議透過修法的方式增設仲裁權，草案日前已通過NCC審議，未來盼透過立法院修法賦予法律依據。

不過在仲裁制度上路之前，調處案件並未停歇。日前有線電視業者北都與頻道代理商大享在調處後，仍無法就今年的授權費達成共識，因此大享已決定在21日停止提供緯來與東森的13個頻道。

另外也傳出年代集團董事長練台生手上的多個有線電視系統，6日也在NCC的主持下，與頻道代理商浩鳴調處，不過雙方未達成共識，調處失敗。

NCC官員說明，目前浩鳴代理的頻道共有Z頻道、龍祥電影台、JET綜合台、國興衛視等4個，就調處結果，雙方都無意購買、授權。站在NCC的立場，希望業者能以消費者權益為優先，若要斷訊，業者也必須向NCC送交相關申請資料，審查通過後始得進行下架程序，同時業者也必須依相關規定跑馬預告，告知消費者。

NCC表示，目前尚未收到相關資料，後續時程仍需以業者提交的文件內容為主。（編輯：張良知）1090212

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