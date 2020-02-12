桃園紙尿褲工廠部分產線轉生產口罩 支援防疫

為協助武漢肺炎防疫工作推行，桃園市長鄭文燦指示市府經發局及衛生局協助蘆竹區一家紙尿褲工廠申請醫療器材製造許可證，利用紙尿褲與口罩相似的材料與製程，盼將部分產線用以生產口罩，支援國內防疫所需。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年2月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）武漢肺炎疫情延燒，引發口罩搶購風潮，桃園市長鄭文燦今天指出，已指示相關單位協助蘆竹一家紙尿褲工廠申請醫療器材的製造許可證，將部分產線用來生產口罩，支援國內防疫。

桃園市長鄭文燦今天在市政會議後接受媒體聯訪表示，為了協助防疫工作推行，已指示桃園市政府經濟發展局及衛生局，協助蘆竹區一家紙尿褲工廠申請醫療器材的製造許可證，利用紙尿褲與口罩相似的材料與製程，將部分產線用來生產口罩，支援國內的防疫所需。

另外，受到武漢肺炎疫情延後開學2週影響，導致原本供應學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨。根據農業局統計，2週的期間約有16公噸的過剩蔬菜，市府計劃媒合企業採購。

鄭文燦也表示，除媒合日月光及長榮等公司外，市府也與桃園市農會合作推出有機蔬菜箱促銷團購活動，有機蔬菜箱每箱定價新台幣700元，重達10公斤，內有20包500公克裝的青江菜、小白菜等葉菜隨機組合，18日前受理訂貨，購滿10箱以上者可送貨到府。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。1090212