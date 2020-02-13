取居留證就有健保 不因國籍不同差別對待

陸配子女捲入武漢肺炎疫情風暴，某臉書粉絲專頁出現「陸配子女選擇中國籍，有居留證就有台灣健保」的評論。健保署官員13日表示，凡是在台工作、在台居留滿6個月的外籍人士皆可依法納保，「不應該因為國籍不一樣，有不同的對待」。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北13日電）陸配子女捲入武漢肺炎疫情風暴，某臉書粉絲專頁出現「陸配子女選擇中國籍，有居留證就有台灣健保」的評論。健保署官員今天指出，不應因國籍不同，有不同對待，凡是在台工作、在台居留滿6個月的外籍人士可依法納保。

大陸委員會日前一度宣布，基於人道，允許取得中華民國居留證的中國籍配偶的中國籍子女入境，但民眾擔心造成2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）防疫缺口，政策急踩煞車。疫情指揮中心指揮官陳時中昨天也說，這些人最初選擇了國籍，就要自己做安排、承擔。

臉書粉絲專頁「美的好朋友」12日發文指出，為什麼部分中國籍配偶子女，會選擇中國籍。根據基層醫療工作經驗分享，其中一個理由是：只要取得台灣的長期居留就有健保了，取得國籍在中國發展未必有好處。

健保署承保組行政科代理科長游千慧上午接受採訪時表示，目前全民健康保險法規定，在台灣領有居留證明文件，符合下列資格之一者，也應參加全民健康保險，包含在台居留滿6個月、有一定雇主的受僱者、在台灣地區出生的新生兒。

游千慧說，在台灣，所有的外籍人士只要符合上述資格，就能加保，且也沒有針對不同國籍的加保者分開統計，「不應該因為國籍不一樣，有不同的對待」；且只要長期居留證明有效，健保也不會被取消。

至於實際居留滿6個月就能加保的規定，游千慧表示，這一條規定也不是針對不同國籍而設，而是當初立法時，擔心有人會「帶病加保」，才設立一個長期居留的門檻，怕有人生了重病才到台灣用健保。（編輯：陳清芳）1090213