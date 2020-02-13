武漢肺炎病患心聲：我不勇敢誰幫我堅強

（中央社記者陳偉婷、吳欣紜台北13日電）台灣第2個武漢肺炎確診個案解除隔離，今天他以錄音感謝醫護，訴說罹病心情是「我不勇敢誰幫我堅強」，呼籲民眾給正在隔離者更多包容鼓勵，以免害怕標籤化而不敢說真話。

中央流行疫情指揮中心在下午的記者會宣布，國內第10例武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）症狀改善、3套採檢皆呈現陰性，恢復狀況良好，經由專家會議評估後，可解除隔離限制，可望於近日內出院。

台灣的第10例個案為一名有武漢旅遊史的男性，他回國後發病，有咳嗽等輕微症狀，但當時不符合通報條件，沒有採檢。隨後他的太太卻確診武漢肺炎，後續再追蹤採檢，第10例個案才確診。

指揮中心在記者會播放個案錄製、經過變聲的錄音檔。個案指出，如果要用一句話形容他的心情，那就是「我不勇敢，誰幫我堅強」。沒有任何一個人想要生病，看到指揮官陳時中在記者會哽咽，忍不住心中有滿滿感慨，要向第一線醫護說「謝謝你們」。

個案表示，住院之後，全家變成全民公敵，很無奈，生病之後才明白身為病人的無奈和無助。但就算失去自由，他也只能勇敢面對，只要家人和社會平安，他願意被隔離。

「想告訴大家，生在台灣很幸福」個案指出，這場病為他人生帶來未曾有的生命經驗，但如果能少一點責難，多一些同理，正能量就能多一點。

個案說，相信台灣的醫療實力可以讓民眾受到好的醫療照顧，也呼籲大家能給正在隔離中或可能被隔離的人，更多的包容鼓勵，讓社會的氛圍不再因害怕被標籤化，而選擇不說真話。大家都平安健康，才能讓辛苦的醫護早日回到正常的生活。

指揮官陳時中在聽完錄音後表示，沒有人想要生病，也沒人想要被隔離、檢疫，這些人都沒有錯，當疫情爆發時，「我們都可能有這樣的機會」但就是配合政策，「選擇說真話非常重要」，但如果社會對他們標籤化，選擇說真話就很困難。

陳時中說， 如果大家都選擇不說真話，防疫怎麼做呢？ 不要對立、不要標籤化、不要肉搜，讓大家選擇說真話，防疫才有可能。（編輯：陳清芳）1090213