威士特丹號2台人可回國 同機部分乘客須自主管理

目前停在柬埔寨的郵輪「威士特丹號」（圖）有2名台灣旅客，疫情指揮中心13日指出，2名台灣民眾可入境，並安排住院採檢，但與2名民眾同班機的前後2排乘客，需自主健康管理14天。（美聯社）

（中央社記者陳偉婷台北13日電）目前停在柬埔寨的「威士特丹號」郵輪有2名台灣旅客，疫情指揮中心今天指出，2名台灣民眾可入境，並安排住院採檢，但與2名民眾同班機的前後2排乘客，需自主健康管理14天。

2月4日曾停泊高雄港的「威士特丹號」郵輪，在2月5日離境後，遭多國拒絕入境，上午已停泊柬埔寨。

指揮中心新聞稿指出，已掌握該郵輪旅客共1458人，其中2名台灣人，其餘為外籍或中港澳人士。將允許2名台灣人入境，並將安排住院採檢。若檢驗陽性時，繼續住院隔離治療；若為陰性者，則返家自主健康管理14天。

另針對與這2名台灣人搭乘同班機返台的前後2排內的乘客，將自主健康管理14天。至於外籍旅客則暫緩入境，也不能在台灣機場轉機。

指揮中心監測應變官莊人祥晚間接受中央社記者採訪時表示，目前已掌握2名乘客的姓名和資料，並與航空公司聯繫，如果2人搭機就能立刻掌握；除了被動等待，目前指揮中心也正在與2名個案聯繫，了解他們的狀況和可能的回國時間。

不過，莊人祥說，依據柬埔寨媒體報導，柬埔寨當局還要對威士特丹號上的乘客做檢驗，還不確定檢驗的進度。（編輯：吳協昌）1090213