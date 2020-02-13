破獲大宗地下菸廠 2019年菸品查獲量創歷年第3高

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）財政部統計，2019年共查獲2318.8萬包違法菸品，以每人2天1包頻率換算，約為12.7萬名癮君子全年抽菸量，創歷年第3高，年增率也達逾兩成，其中又以地下菸廠、漁船中轉走私等型態查獲數量最多。

財政部國庫署今天公布2019年私劣菸品查緝成果，中央及地方合計查獲2318萬8398包，僅次於2002及2003年紀錄，當時配合加入世界貿易組織（WTO）取消菸酒專賣制度，並開始課菸稅及恢復各種稅捐課徵，使私劣菸品數量明顯增加。

觀察往年私劣菸品查緝數量變化，大多與菸稅或菸捐提高帶來的走私誘因有關，2006年菸捐每包調漲新台幣5元，隔年私菸緝獲量就暴增6成以上，2009年菸捐每包漲10元，隔年緝獲量也大增5成；最近一次、2017年6月菸稅每包調漲20元，當年查緝量高達2086.5萬包，創歷史第6高。

不過，2019年菸稅、菸捐並無調漲，私劣查緝量卻創史上第3高，對此，國庫署官員解釋，主要查獲新興走私、產製型態有關；過去大多都是走私菸的成品，但近年轉為先進口菸絲等原料、再至國內進行加工，觀察走私型態也產生變異。

統計2019年共查獲14件地下菸廠產製私菸案件，破獲數量逾607萬包，另外查獲1起無國籍貨輪利用漁船中轉走私菸品大案，單一件就查獲私劣菸品323萬包，上述合計查獲數量就占整體的4成。

財政部國庫署重申，不論是產製、輸入、運輸或販賣私菸，違者都將依菸酒管理法裁罰，並沒入違規菸品，其中產製私菸者，最高可處1000萬元罰鍰，運輸、販賣私菸者，最高可處600萬元罰鍰，輸入私菸者，更是可處3年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、1000萬元以下罰金，呼籲不要心存僥倖。（編輯：郭萍英）1090213