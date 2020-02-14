蘇貞昌感謝國人團結防疫 化危機為轉機

（中央社記者黃旭昇新北14日電）行政院長蘇貞昌今天表示，疾風知勁草，患難見真情，武漢肺炎防疫過程感謝全國同胞同心團結，政府也將透過防疫、紓困、振興經濟，化危機為轉機，讓國人感到生活在台灣很幸福。

行政院長蘇貞昌今天前往新北市鶯歌區中正三路權和機械公司，視察口罩設備生產新機組情形，聽取董事長蕭鴻彬簡報全力趕工組裝機械，對於組裝新機器，「有信心圓滿達成任務」。

經濟部長沈榮津表示，等全部新的60部機器投入產能，每日生產量可達到1000萬片口罩，國人將可以對防疫更安心，這些組裝機器原先需要4個月到半年才能夠組裝完成，透過團隊努力預計在20天內組完。

蘇貞昌與沈榮津逐一視察組裝好的生產機器試車過程，瞭解製程，試戴口罩。蘇貞昌致詞時表示，「疾風知勁草、患難見真情」，對於團隊努力表示感謝，希望在15日先交出9部機器投入生產後，3月中可以將產能達到日產1000萬片口罩。

蘇貞昌說，政府為國人健康把關，國人同胞一起團結防疫，幫忙輸送與販售口罩，顧家愛國的表現是努力的成果，台灣也藉由這次武漢肺炎的防疫，化危機為轉機，透過防疫、紓困、振興經濟，在困難中才看出誰是根強苗壯。

武漢肺炎疫情造成搶購口罩，國內「一罩難求」，經濟部日前強調，持續與民間廠商合作，協助補足人力、確保原物料，強化既有的生產，也推動新的生產線，一個月後組裝完成，每日生產量可達到1000萬片口罩。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：李錫璋）1090214