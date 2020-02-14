陳其邁：將研議優先助慢性病患者解決口罩需求

（中央社記者許秩維台北14日電）行政院副院長陳其邁今天表示，近日已增加醫療院所的口罩供給量，由醫院負責調配給患者，下一階段將研議協助慢性病患優先解決口罩需求問題。

陳其邁今天到衛生福利部中央健康保險署慰勞參與2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）的防疫人員，會後接受媒體聯訪時作上述表示。

陳其邁指出，先前中央流行疫情指揮中心已宣布增加醫療院所的口罩供給量，也將洗腎、癌症、免疫力較差等慢性病患者人數列入考量，由醫療院所負責調配給患者，下一階段將優先協助慢性病患解決口罩需求問題。

陳其邁表示，目前正在研議如何讓這些有需求的慢性病患者更有效率地拿到口罩，例如可以考慮利用醫師開處方的概念，然後將資料登錄至健保卡，這樣就能知道哪些人真正需要口罩，至於要配給到哪裡，仍需要再進一步討論。

世界衛生組織（WHO）近日舉行閉門會議，台灣也派專家線上參與。陳其邁指出，目前台灣最需要疫情通報，即時獲得周邊國家資訊，有助於台灣做好防疫工作，台灣不管是健保或防疫都可以對人類社會做出更多貢獻，WHO漏掉台灣不只不公平，還會讓全球公衛體系出現缺口。

WHO於2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：葉俐緯）1090214