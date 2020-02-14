移民署：開放海外國人向駐外館申請入出境紀錄

（中央社記者劉建邦台北14日電）移民署指出，武漢肺炎疫情延燒，有部分國家要求入境時提供「入出境紀錄」，自今天起，開放旅居海外的國人至駐外館申請「入出境紀錄」，依台灣時間一個工作天就可取得資料。

內政部移民署發布新聞資料表示，有部分國家為防堵武漢肺炎疫情擴散，要求入境時應提供「入出境紀錄」，為服務旅居海外的國人，從今天起，國人可至駐外館申請「入出境紀錄」，辦理時間為一個工作天。

移民署說明，若只申請「入出國日期證明書」，因證明書內容僅有入境、出境日期，沒有地點、航班，要包含入出境地點等證明，須申請「入出境紀錄」。

移民署表示，旅居海外的國人申請「入出境紀錄」，應攜帶證明文件，像身分證或護照的正、影本，並填妥申請表（可向駐外館處索取或移民署官網下載），繳交等值新台幣100元的外幣現金，就可辦理。

移民署指出，原「入出境紀錄」僅能在國內各地服務站申請，民眾持身分證、護照的正、影本，填妥申請表，繳納規費100元，就可辦理，這也是首次開放旅居海外的國人申辦。因「入出境紀錄」為個資，如託人申請，須有委託代理書及雙方身分證明的正、影本。

世界衛生組織（WHO）2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：李亨山）1090214