外交部：已向日方表達想接回鑽石公主號上國人

鑽石公主號因爆發乘客感染武漢肺炎，乘客受困船上不得下船，外交部14日表示，已向日方表明希望把國人接回，日方研議中。圖為鑽石公主號旅客在船上活動。（共同社提供）

（中央社記者吳欣紜台北14日電）鑽石公主號因爆發乘客感染武漢肺炎，乘客受困船上不得下船，當中也包含多名台籍人士，外交部今天表示，已向日方表明希望把國人接回，日方研議中。

鑽石公主號因爆發乘客感染武漢肺炎，3日晚間返抵日本橫濱港後，停泊在大黑碼頭外防疫隔離，到13日為止，旅客與船組員共有218人確診，其中8人為重症。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，媒體詢問鑽石公主號上受困台人狀況。外交部臺灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，外交部也擔心船上有武漢肺炎感染擴大風險，已經跟日方表明希望把國人接回，而日方研議當中。

至於什麼時候向日方表示想接回意願，郭仲熙表示，表明的時間涉及國際交涉慣例，不便公開。

鑽石公主號表定隔離期到19日，但可能因採檢而延長。郭仲熙指出，是否在19日接回不一定，因為船上還有其他國籍人士，日方還必須跟其他國家協調，過程可能會久一點，會跟日方保持聯繫，尊重日方安排。

指揮官陳時中表示，日本擁有相當完整的醫療體系，檢疫也有一定SOP，會尊重日方。

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。指揮中心與WHO公布的國際資訊接軌，但同時方便民眾理解，未來發布疫情相關訊息時，仍會簡稱為「武漢肺炎」。（編輯：吳協昌）1090214