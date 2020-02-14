武漢肺炎疫情燒 民眾赴日應戴口罩勤洗手

（中央社記者陳偉婷台北14日電）中央流行疫情指揮中心今天提升日本的旅遊疫情建議到第一級注意。指揮中心應變官莊人祥說，日本有些感染源不明的個案，但還沒有疫情擴散跡象，但民眾赴日應注意。

日本近日頻繁傳出武漢肺炎確診個案，且已有死亡案例。莊人祥下午在記者會表示，日本的疫情發生一些感染源不明的個案，如在醫院有醫師感染且有病人死亡，病人及另一名司機是岳母與女婿的關係，不太清楚感染源何在。此外也有導遊及巴士司機感染。

莊人祥說，在日本比較多個案在東京還有關西和歌山附近，疫情還沒有擴散跡象，但提醒民眾要特別注意，目前旅遊疫情建議為第一級注意，旅客應遵守一般預防措施。如果後續日本疫情升高，會再調升，目前觀察中。

指揮中心指揮官陳時中也在記者會表示，由於中國大陸河南及浙江COVID-19（武漢肺炎）病例都超過千例，且當地已出現不易控制的社區傳播，其中浙江病例已轉為本地病例為主，河南已有家庭群聚及疑似無症狀傳染者，自15日起將這兩省列為一級流行地區。

除河南及浙江兩省外，湖北省及廣東省已列為一級流行地區，中國大陸其他省市（含港澳）則列為二級流行地區。

指揮中心執行官周志浩說，列為一級的流行區的意義是指第二級地區人員在採檢後不一定要留在醫院，但一級是來自風險可能更高的地方，人員採檢後要留在醫院，且檢查連續2次才能出院。

指揮中心提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾從國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施。

返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：管中維）1090214