台商赴陸超帶1959片口罩 創禁令發布來最大量

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）武漢肺炎疫情持續在中國蔓延，台北關13日查獲一名前往上海台商，超帶1959片口罩，先是托運行李夾帶被發現，出境安檢時再度被查獲隨身行李也超帶，創口罩禁令發布以來、旅客超攜最大案。

配合經濟部口罩出口禁令，從1月24日起至4月30日止，以一般出口、郵包、快遞貨物方式出口口罩，除非有向經濟部國貿局申請專案核准，否則海關一律不放行；旅客部分，在「自用及合理」範圍內，可攜帶一定數量出境，目前訂為5盒，換算250片。

關務署統計，從1月24日以來，合計已查獲657件旅客、快遞及郵包違規案件，查扣片數累計達14萬8733件，其中旅客超帶部分的查扣量為1萬4425片，快遞2906片、郵包12萬7928片、貨運3474片。

關務署官員說，隨著民眾越來越清楚有口罩禁令，近期每日查獲件數已開始下降，尤其是在旅客部分，在國內口罩越來越難購買，且不少前往疫區航班已停飛情況下，旅客違規情形也普遍減輕，但郵包部分仍會查到較多申報不實、違規夾帶出口的案件。

不過，13日台北關再度查獲一件旅客違規超帶口罩出口案件，單件超帶片數就達到1959片，加上可合法攜帶的250片，等於1人共帶了2209片，以每盒50片換算，數量約44盒。

關務署官員表示，經了解這名超帶旅客搭乘的航班是前往上海，判斷身分為台商，在航空櫃檯報到時，行李通過X光機先被發現超帶口罩，之後人在出境安檢時，再度被查獲隨身行李口罩攜帶量也超過，先後兩次被攔下。

關務署表示，查獲的違規管制口罩，均已由海關人員儘速移送衛生福利部疾病管制署指定地點，以配合國內防疫需求。（編輯：張均懋）1090214