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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情6/100

武漢肺炎／居家檢疫屋外抽菸還去里長家 台商挨罰15萬

最新更新：2020/02/15 12:36
一名台商8日自中國返台居家檢疫，不時脫口罩在屋外抽菸，還一度跑到里長家，遭罰新台幣15萬元。（示意圖／中央社檔案照片）
一名台商8日自中國返台居家檢疫，不時脫口罩在屋外抽菸，還一度跑到里長家，遭罰新台幣15萬元。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄15日電）一名台商8日自中國返台居家檢疫，不時脫口罩在屋外抽菸，還一度跑到里長家，高雄市政府衛生局昨天據報前往調查，當場開罰新台幣15萬元，並令居家檢疫期間不得再出門。

防疫資訊

衛生局說，這名台商為避免影響家人，連日躲在停在透天厝家門前騎樓的汽車內，曾脫口罩在屋外抽菸，9日還跑到里長家洽詢就醫事宜，經調閱相關監視錄影查證屬實，認定違反居家檢疫規定，當場依傳染病防治法罰15萬元；台商挨罰後，不敢再出門。

高雄市鳳山區公所長施維明表示，這名台商8日搭機返台，依規定須居家檢疫14天，但台商下週有心臟約診，隔天跑到里長住處洽詢就醫事宜；里長獲悉後，趕台商回家並通報公所，公所隨即通報衛生單位，但當時中央政府的居家檢疫列管名單尚未送達，衛生單位僅要求里長先勸導。

他說，名單送達前的空窗期只能請民眾自律，而台商心臟問題沒立即危險，已向醫院請假延後就診。（編輯：李明宗）1090215

中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
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