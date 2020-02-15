武漢肺炎／居家檢疫屋外抽菸還去里長家 台商挨罰15萬

一名台商8日自中國返台居家檢疫，不時脫口罩在屋外抽菸，還一度跑到里長家，遭罰新台幣15萬元。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄15日電）一名台商8日自中國返台居家檢疫，不時脫口罩在屋外抽菸，還一度跑到里長家，高雄市政府衛生局昨天據報前往調查，當場開罰新台幣15萬元，並令居家檢疫期間不得再出門。

衛生局說，這名台商為避免影響家人，連日躲在停在透天厝家門前騎樓的汽車內，曾脫口罩在屋外抽菸，9日還跑到里長家洽詢就醫事宜，經調閱相關監視錄影查證屬實，認定違反居家檢疫規定，當場依傳染病防治法罰15萬元；台商挨罰後，不敢再出門。

高雄市鳳山區公所長施維明表示，這名台商8日搭機返台，依規定須居家檢疫14天，但台商下週有心臟約診，隔天跑到里長住處洽詢就醫事宜；里長獲悉後，趕台商回家並通報公所，公所隨即通報衛生單位，但當時中央政府的居家檢疫列管名單尚未送達，衛生單位僅要求里長先勸導。

他說，名單送達前的空窗期只能請民眾自律，而台商心臟問題沒立即危險，已向醫院請假延後就診。（編輯：李明宗）1090215