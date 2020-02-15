武漢肺炎第10例病人出院 其餘個案病況穩定

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（前中）15日在記者會中宣布，台灣第10例武漢肺炎確診個案已於14日出院。中央社記者張新偉攝 109年2月15日

（中央社記者陳偉婷台北15日電）疫情指揮中心今天宣布，台灣第10例武漢肺炎確診個案已經出院，目前已累計2名確診個案出院。其餘16名個案病況穩定，持續住院隔離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，第10例個案已於14日出院；目前共2名個案出院，其餘16名個案病況穩定，持續住院隔離。

確診個案接觸者還有355人持續居家隔離，其中20人有症狀已通報（15人陰性已排除、5人檢驗中）。另2月3日自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，其他246人於集中檢疫場所密切健康監測。

陳時中說，國際武漢肺炎的疫情嚴峻，如日本、新加坡等，共有28個國家有相關案例。

除台灣之外，國際間累計585例確診病例，分布於27個國家/地區，新增埃及；病例數以國際運輸工具（日本鑽石公主號）218例、新加坡67例、香港56例、日本37例及泰國33例為多；病例中3例死亡，為日本、香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施中國大陸旅遊限制措施。

陳時中提醒，民眾能「少坐飛機就少坐」，現在沒去旅遊，可能比較不方便，但一起小心防疫比較妥適。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：葉俐緯）1090215