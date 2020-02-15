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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎／陳時中：隔離者是人不是豬 盼鄰里幫忙所需

最新更新：2020/02/15 16:49
疫情指揮中心指揮官陳時中15日說，不遵從居家隔離及檢疫措施規定都會重罰，但畢竟隔離者是人、不是豬，希望社會鄰里幫忙他們所需。中央社記者張新偉攝　109年2月15日
疫情指揮中心指揮官陳時中15日說，不遵從居家隔離及檢疫措施規定都會重罰，但畢竟隔離者是人、不是豬，希望社會鄰里幫忙他們所需。中央社記者張新偉攝　109年2月15日

（中央社記者陳偉婷、吳欣紜台北15日電）防武漢肺炎，政府祭居家隔離及檢疫措施，有不少須隔離者仍趴趴走、甚至失聯。指揮官陳時中今天說，不遵從規定都會重罰，但畢竟是人、不是豬，隔離者有需要，社會鄰里要幫忙。

居家檢疫者到處遊走、失聯，引起社會議論。台北市長柯文哲上午談及違反居家檢疫鬧失聯等情況表示，台北市政府有討論對策、防止類似情況再發生，最重要還是大家要合作，「真的不行就用電子手銬，不然怎麼辦」。

疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回答媒體提問時表示，目前對違反檢疫措施者，都從重處罰，為了避免高風險者到處趴趴走，台灣在邊境檢疫規定甚嚴，就是要把安全網建構起來。

但現在有些需要隔離者仍在外遊走；陳時中說，目前有入境電子化與資訊尋人系統可加強管理，若知道有須檢疫者消失，希望能即時找到，並送到強制隔離處所。

陳時中說，但隔離者畢竟是人，不是豬，不是一塊肉，人是會動的，人也會有生活的需要，需要好的關懷系統幫忙，有社會支持力量，解決生活上的欠缺或醫療上的需要，讓他們可以安心在家。

陳時中表示，現在有些氛圍對隔離者有很大的戒心，好像碰到就會怎樣，但事實上不會。應該發揮鄰里的力量給予協助。如果各項協助都樣樣到位，隔離者還是趴趴走，就可以罰更重。過去常討論，「有時候是不能，有時候是不為」，不為者要處罰重，但不能者要社會力量來幫忙。很快的系統會建立更完全。

至於是否要動用電子手銬；陳時中說，目前對於違法居家檢疫規定的累犯者，就是送強制隔離，還沒有思考電子手銬的運用。

指揮中心應變官莊人祥說，目前已經請各縣市接洽對居家檢疫較友善的旅館；陳時中也說，如果旅客找不到友善的居家檢疫處所，也可申請入住檢疫所。

至於有須居家檢疫者還搭高鐵南下，引起社會關注；指揮中心執行官周志浩說，居家檢疫者都是沒有症狀，應該是戴上口罩就可防範相關風險。居家檢疫者應「盡量」避免外出，有特殊理由，如就醫，可跟衛生單位講好，戴口罩就醫；「原則上」不要搭大眾交通工具，但不回家就沒能居家檢疫，如果要人家完全不搭乘，「用走的也蠻困難。」

指揮中心也發布新聞稿指出，無症狀需居家檢疫者，應儘量避免搭乘大眾交通工具，如為返家路途遙遠，無親友接送或其他替代交通工具者，應全程佩戴口罩搭乘儘速返家。

指揮中心也提醒，對於需要居家檢疫者，民眾勿須恐慌，也請各界給予支持，鼓勵配合防疫措施之民眾來落實居家檢疫作業。（編輯：卞金峰）1090215

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