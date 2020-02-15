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旅遊疫情建議和流行地區分級分不清 2張圖釋疑

最新更新：2020/02/15 20:43

（中央社記者陳偉婷台北15日電）日本的旅遊疫情建議等級提升到一級，很多民眾心驚，以為從日本回國要居家檢疫。這是把旅遊疫情建議等級和疫情流行地區分級搞混，中央流行疫情指揮中心今天製作圖表釋疑。

因應2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，指揮中心近日宣布，提升數個國家及地區的旅遊疫情建議等級；同時，因中國疫情日漸嚴重，也有多個省分被列入一級或二級流行地區。不過，很多民眾搞不清楚，旅遊疫情建議等級和流行地區分級有何不同。

更有急診醫師在臉書抱怨，流行地區分級分成一和二級；旅遊疫情建議分一、二和三級，但兩者所代表的嚴重程度相反，會讓民眾和醫療人員錯亂。

疫情指揮中心晚間發布圖表，詳細解釋旅遊疫情建議等級和疫情流行地區分級不同。

旅遊疫情建議等級共分為3級，提供給計畫出國民眾安排行程參考。第一級是最為輕微的「注意」（Watch），提醒民眾要遵守當地的一般預防措施，如戴口罩、勤洗手；第二級則是警示（Alert），前往當地應採取加強防護；第三級則是最為嚴重的「警告」（Warning），呼籲民眾避免到當地所有非必要的旅遊。

目前武漢肺炎旅遊疫情建議等級，日本、泰國被列為第一級「注意」；新加坡則是第二級「警示」；中國、香港、澳門則是第三級「警告」。

至於流行地區分級，是提供醫護人員法定傳染病通報的依據。目前因武漢肺炎疫情列為一級流行地區為中國湖北、廣東、浙江和河南；二級流行地區則有中國其他省分和香港、澳門。

指揮中心應變官莊人祥下午在記者會也解釋，流行地區一二級的差別主要是醫護人員通報有所差別。這兩級的民眾返台都需要居家檢疫14天，但第一級者，出現症狀要通報且入院隔離，採檢2次陰性才能解除隔離。

莊人祥說，從第二級流行地區返台者，則是出現症狀送驗後，可返回住家檢疫14天、出現肺炎或檢驗陽性必須通報並入院隔離，採檢2次陰性才得以解除隔離返回住所居家檢疫14天。（編輯：張芷瑄）1090215

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