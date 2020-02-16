武漢肺炎／14天內曾出國且有疑似症狀 17日起全面採檢

（中央社記者張茗喧台北16日電）武漢肺炎採檢再擴大，疫情中心今天宣布，凡是過去14天內曾出國且有發燒、呼吸道症狀的民眾，17日起全面採檢，晚間記者會再預計宣布對群聚肺炎、醫護人員染肺炎等採檢措施。（延伸閱讀：武漢肺炎無症狀 台專家：傳染力待評估）

武漢肺炎疫情全球延燒，聯合晚報報導，中央流行疫情指揮中心計畫擴大採檢範圍，指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥下午接受記者電話聯訪時證實此事。

莊人祥說，由於新加坡、泰國的武漢肺炎個案持續增加，指揮中心日前提高兩國旅遊警示建議，並對14天內有新加坡、泰國旅遊史且有發燒、呼吸道症狀者進行採檢，但很多人頻頻詢問，為何同樣爆出疫情的日本卻沒有相關措施。

莊人祥指出，指揮中心昨天召開專家會議討論此事，考量不論日本或其他國家都已陸續出現疫情，且防疫、檢驗量能各國差異大，因此決議大幅擴大採檢標準，凡是過去14天內曾出國而且出現發燒或呼吸道症狀，就醫時都可由醫師評估後進行採檢。

莊人祥說，擴大採檢新制明天起上路，截至2月底國內每天採檢量能約1300件，回國民眾也不是人人都會生病，採檢量能應足夠因應。

此外，台大副校長、感染症權威張上淳在台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣感染症醫學會舉辦的「嚴重特殊傳染性肺炎臨床研討會」中也提到，未來凡是出現肺炎群聚感染、醫護人員感染肺炎等狀況，也會一律採檢，以掌握社區中是否有不清楚個案出現。

莊人祥說，這部分將於晚間6時召開的記者會一併說明。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：管中維）1090216

防武漢肺炎社區感染 擴大社區篩檢利掌握個案

（中央社記者張雄風台北16日電）因應武漢肺炎，衛生福利部傳染病防治醫療網台北區指揮官張上淳今天接受媒體聯訪時表示，為避免社區感染，未來將擴大社區篩檢。

台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣感染症醫學會今天舉辦「嚴重特殊傳染性肺炎（2019-nCoV）臨床研討會」。

張上淳指出，先前專家小組已經決定擴大社區篩檢，過往篩檢針對有接觸史、旅遊史出現症狀的個案，現在的策略是除了上述個案和居家隔離、檢疫等個案外，其他不明原因的肺炎，或是有任何群聚的現象、甚至醫護人員得到肺炎，都會進行篩檢，掌握社區會不會有不清楚的個案出現。

張上淳表示，新冠病毒從中國大陸傳到世界各地後，各國努力圍堵，因為病毒特性，會有輕症感的狀況，有時候確實不易偵測，某種程度知道確實會傳染給其他人，防疫上確實不容易；依日本與新加坡的經驗，也要有心理準備，會有這樣社區感染傳播的狀況，重點是能控制到什麼樣的程度。

國內有一例無症狀帶病原者，張上淳強調，是因為知道這個個案有比較多密切接觸史，所以在父母、兒子都檢驗確認後，身為台北區的指揮官，覺得這個個案也應該篩檢，才檢驗到還沒有症狀就帶病毒的狀況。

至於是否擔心國內醫療量能不足，張上淳說，從SARS之後，台灣醫療準備大大提升，不管是負壓隔離病房、一般隔離病房都有擴充，如果只是像日本、新加坡，少量而慢的社區傳播，是有足夠的量能應對，相信不致於發生武漢那樣的狀況，民眾大可以放心。

就目前治療方式而言，張上淳強調，台灣只有少部分個案使用抗愛滋藥物，其他大部分都是支持療法，包括比較嚴重的肺炎個案也是；適度休息，營養好，如果擔心會有其他細菌感染，會以抗生素治療，如果還有其他潛伏疾病，如糖尿病，會控制血糖。

外傳印度因為多吃香料、咖哩才沒有造成新冠病毒流行，張上淳認為，這可能沒有太多科學證據，並舉當年SARS時韓國為例，韓國說是吃韓國泡菜防疫，可是後來MERS大流行就知道這個說法是不正確的。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：管中維）1090216