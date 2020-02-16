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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情7/100

武漢肺炎現社區感染 陳時中：口罩建議暫不調整

最新更新：2020/02/16 20:46
台灣爆發武漢肺炎首例社區感染病例，疫情中心指揮官陳時中16日表示，將視疫調結果再做決定，目前暫不調整防疫建議，呼籲做好個人防護、少搭飛機。中央社記者林俊耀攝　109年2月16日
台灣爆發武漢肺炎首例社區感染病例，疫情中心指揮官陳時中16日表示，將視疫調結果再做決定，目前暫不調整防疫建議，呼籲做好個人防護、少搭飛機。中央社記者林俊耀攝　109年2月16日

（中央社記者張茗喧台北16日電）台灣爆發武漢肺炎首例社區感染病例，民眾出門是否要開始戴口罩。疫情中心指揮官陳時中今天說，將視疫調結果再做決定，目前暫不調整防疫建議，呼籲做好個人防護、少搭飛機。（延伸閱讀：武漢肺炎防疫升級 即日起擴大3類民眾採檢

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心傍晚召開記者會，宣布台灣爆發武漢肺炎首例社區感染病例，媒體提問聚焦指揮中心是否升級為一級開設、民眾外出是否要戴口罩等問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，目前防疫層級仍維持現況，暫不打算調整，未來等疫情調查告一段落、與專家討論後，有需要調整會再向社會公布，未來也會視疫調的情況，如果不特定風險較高，不排除公布個案住家或居住地區。

陳時中強調，疫情還在發展當中，民眾要警覺、不要恐慌，由於新型冠狀病毒主要透過飛沫、接觸傳染，確保個人手部衛生、環境衛生，多洗手、多開窗、減少親密接觸，太多人的地方不要去，少搭飛機避免暴露風險。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：方沛清）1090216

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