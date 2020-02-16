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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情10/100

首批武漢包機返台台商18日解除隔離 246人可回家

最新更新：2020/02/16 21:59
首批武漢包機返台台商14天隔離期將屆，醫福會執行長王必勝16日表示，確診以外的246人將於18日上午解除隔離。圖為武漢台商包機3日深夜抵台。（旅客提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 109年2月4日
首批武漢包機返台台商14天隔離期將屆，醫福會執行長王必勝16日表示，確診以外的246人將於18日上午解除隔離。圖為武漢台商包機3日深夜抵台。（旅客提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 109年2月4日

（中央社記者張茗喧台北16日電）首批武漢包機返台台商的14天隔離期將屆，醫福會執行長王必勝今天宣布，247名台商中僅1人確診，其餘246人將於18日上午解除隔離，當天上午6時過後將可回家。（延伸閱讀：武漢肺炎出現疑似社區感染 61歲白牌司機不治全台首例

防疫資訊

首批武漢包機台商2月3日深夜抵台，回台的247人分別送至中部、林口、烏來等3個檢疫所隔離14天，截至目前僅1人確診。

王必勝今天傍晚在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，18日上午6時將解除隔離，246名台商將可回家，其中103人將由親友接回、143人將統一搭乘遊覽車載送至特定地點，細節都在安排中。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中呼籲媒體，這一次不要再追逐解除隔離者，對新聞、疫情都沒幫助。

此外，根據指揮中心統計，目前國內20名確診個案中，共有1人死亡、2人出院，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離；今天新增的2名個案目前已匡列79名接觸者，持續匡列中，其餘確診個案接觸者尚有128人持續居家隔離，其中10人有症狀已通報（9人二採陰性、1人檢驗中）。（編輯：陳俊碩）1090216

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