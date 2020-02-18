白牌運將增2家人染武漢肺炎 接觸者1人還沒找到

（中央社記者張茗喧、陳怡璇台北17日電）台灣昨天出現武漢肺炎死亡首例，是名中部白牌運將。指揮中心今天宣布，該運將的媽媽、外甥女婿今天也確診，疑為過年家庭聚會時遭傳染；目前運將仍有1名接觸者沒找到。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布國內出現首例武漢肺炎死亡病例，個案是家住中部的60多歲男性，平時擔任白牌車司機，主要載送從中港澳返台的台商，但因該司機過去沒有旅遊史、沒有確診個案接觸史，一度懷疑為社區感染，衛福部長陳時中稍晚宣布僅為社區零星個案，已掌握3名個案曾載過的有症狀台商進行採檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天晚間在記者會中宣布個案的80多歲媽媽、30多歲外甥女婿確診，可能是1月27日與個案聚餐時遭感染。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥說，個案2名家人1月28日至2月6日都曾出現疑似症狀，個案媽媽有流鼻水、呼吸道症狀，個案外甥女婿則有發燒、呼吸道症狀，目前身體狀況都穩定。

陳時中指出，這兩天已針對第19例進行疫情調查，包括調閱通聯紀錄、相關軌跡、訪談等共鎖定109名接觸者，已採檢108人，其中103人陰性、3例陽性、2例結果尚未出爐，另有1人尚未找到，所幸多數接觸者檢驗結果為陰性，顯示疫情擴散可能性低；第22例個案接觸者共72人，採檢68人、10人陰性，4人還在找。

至於白牌運將到底被誰感染，莊人祥說，昨晚原鎖定3名返台台商，後來進一步調查1人只有交談、沒有搭車、1人採檢陰性，另有一名浙江台商春節回台搭車時，雖有戴口罩，但在車上劇烈咳嗽，調閱健保資料發現他回台後曾到2、3家診所就醫，診斷為出現呼吸道症狀，很可能就是主要感染源。

該浙江台商初步檢驗結果為陰性，但1月22日至今已過了很長時間，縱使感染過，病毒也可能已排除，將由台大醫院、中研院雙重檢驗是否有抗體，若有抗體才能證實曾經感染過，也才能推斷該台商可能就是整起事件感染源頭。媒體詢問，這波家庭群聚感染是否代表疫情已出現社區感染，陳時中表示，該浙江台商回台後有自主健康管理，目前定調為零星社區內感染；他強調，追查感染源一大重點是擔心感染源在社區裡「跑來跑去」，但事實上，白牌運將2月3日入院前即便有人被感染，現在也已超過14天潛伏期，若有症狀應該會發現。（編輯：陳政一）1090217