首批武漢包機台商：有你們的守護 台灣真好

首批武漢包機返台，安置在烏來檢疫所隔離的台商，18日隔離期屆滿陸續返家，離去前防疫人員幫台商進行量體溫、酒精消毒等防疫工作。中央社記者郭日曉攝 109年2月18日

（中央社記者王鴻國新北18日電）首批武漢包機回台台商今天上午解除14天的隔離檢疫返家，有些台商在房中留下許多感謝言語，說台灣是他們的家，感謝檢疫照護及警察等人員辛勞「台灣美，人更美」。

一早就有遊覽車在烏來檢疫所前等候，警方也周邊維安與管制交通，約於6時12分將台商及家屬載離返家。部分被隔離的台商上車後也頻頻看著外界的人車，也有人在留下的字條上寫著，「感謝你們專業與認真，溫柔的照顧，有你們的守護，台灣真好」。

從台商留下的感謝信，也可看到台商被隔離後的心境，有名台商就寫下「衛福部疾管署和各位防疫工作人員及值班的工作人員，首先讓我代表全家向您們致以衷心的感謝。」

這名台商寫道，他們一家4口從1月22日晚上到武漢，一覺醒來就封城了。直到2月3日上午10時接到台辦集合的電話，到晚上12時飛機在桃園機場降落，這段經歷有如電影情節，他們是懷著忐忑不安的心回台灣。

信中說，「透過機窗向外看，你們站在那裡等我們，從我們下機不分晝夜地進行檢疫工作，到這14天的日常生活照顧，每天的健康追蹤，一路守護我們平安寧靜地渡過集中檢疫的時間。」

這名台商說，「台灣美，人更美，讓我代表全家，再次衷心感謝衛福部疾管署和各位防疫工作人員及值班的警察、工作人員，謝謝你們無微不至的照顧，辛苦了。」（編輯：張銘坤）1090218

首批武漢包機返台台商的14天隔離期18日屆滿，247名台商中僅1人確診，246名台商可回家。18日早上6時過後台商陸續離開烏來檢疫所。中央社記者郭日曉攝 109年2月18日