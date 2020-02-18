武漢肺炎／台南花淑珍居家檢疫搭火車訪友 將罰15萬

台南市佳里區21歲女子花淑珍4日透過小三通從中國廈門返台接受居家檢疫，17日失聯，市府公布姓名後在新竹關西尋獲，18日凌晨將她送返台南。圖為小三通旅客。（中央社檔案照片）

（中央社記者張榮祥台南18日電）武漢肺炎升溫，台南市佳里區接受居家檢疫的21歲女子花淑珍昨天失聯，市府公布姓名後，昨晚在新竹關西尋獲，今天凌晨將她送返台南，衛生局將從重開罰新台幣15萬元。

花淑珍失聯引起全國關注，台南市長黃偉哲、副市長王時思、許育典及相關一級主管今天在市府召開記者會說明案情，黃偉哲說，不清楚花淑珍為何在19日居家檢疫解除前2天違規的動機，也不了解花淑珍家人為何刻意隱瞞。

民政局長顏振標表示，花淑珍2月4日透過小三通從中國廈門返台，居家檢疫期間一切正常，里幹事昨天上午9時電訪，家人說她在睡覺，但9時30分卻說她已出門，手機也未帶出門，相關單位遍尋不著後才公布花淑珍姓名及所在行政區，網友也開始轉傳協尋。

顏振標說，最終警方得知花淑珍在新竹關西，警方連絡後，花淑珍被友人送到醫院接受檢查，確認花淑珍沒有武漢肺炎的疑似症狀，警方才派員將花淑珍連夜送返台南，繼續接受居家檢疫。

顏振標表示，花淑珍是搭火車從台南前往新竹，全程都有戴口罩，可能是她認為這樣就沒問題。黃偉哲則說，若是再犯，將會公布相片。

衛生局長陳怡表示，目前台南市有3例違反居家檢疫，其中1例尚在調查，花淑珍違規因是情節重大，將依違反傳染病防治法開罰15萬元，另一例也將開罰15萬元。

台南市政府統計，現階段台南市有1000多人接受居家檢疫，數十人接受居家隔離；花淑珍是台南市首位被公布姓名的違規個案。（編輯：黃世雅）1090218