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網傳白牌車司機火化未按規定 衛生局指內容不實

最新更新：2020/02/18 12:34

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）白牌車司機感染武漢肺炎死亡，有網路傳言指司機死亡火化時，殯葬人員未穿防護衣。彰化縣衛生局長葉彥伯說，殯葬人員在套屍袋時都穿防護衣，已要求民眾撤文，不然要開罰。

中部地區有白牌車司機感染武漢肺炎病毒死亡，中央疫情指揮中心昨晚也宣布，確診武漢肺炎的白牌車司機的媽媽、外甥女婿也確診，疑為過年家庭聚會時遭傳染。

有網友在臉書留言指稱，白牌車司機在中部1間醫院死亡後，交由無牌的殯葬業者處理，且殯葬人員在遺體送到火化場的過程中，沒有穿上防護衣；也有網友將白牌車司機去過的地點一一列出來，言之鑿鑿說當中已經有人發燒。

葉彥伯今天接受媒體聯訪時說，這名司機先後在台中清泉崗機場載3名台商回家，疑似被其中1人傳染武漢肺炎病毒，而司機火化的網路謠言都是假的，已經通知警方介入偵辦，對方如果不撤文的話，依傳染病防制法的規定，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

葉彥伯說明，依傳染病防制法的規定，司機的屍體需在24小時內入殮及火化，殯葬人員身穿防護衣將司機的遺體裝進屍袋，且為了防範病毒擴散，殯葬人員又多套上1個屍袋，等於有2層保護，在裝進屍袋後就沒有感染的問題，送到火化場的過程也不需要穿防護衣護送。

葉彥伯表示，至於網路瘋傳白牌車司機曾去過的地方，有些司機根本沒去過，曾去過的地方以及接觸到的人，衛生單位也都一一追蹤和清查，網路上所說的不是事實，也請民眾不要亂傳及亂轉貼，以免造成恐慌及違法。（編輯：黃世雅）1090218

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