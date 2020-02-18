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因應疫情 花蓮直飛韓國班機停航至3/28

最新更新：2020/02/18 13:19

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）受到武漢肺炎疫情影響，花蓮與韓國直航班機，春季航班今天起停飛至3月28日，約有6團遊客被迫取消行程，旅行業者寄望5月後能恢復開航。

花蓮與韓國直航，由韓國易斯達航空公司負責，去年10月、11月接連開通仁川飛花蓮、釜山飛花蓮直航，每週5班往返，每班機可容納約180餘人。

花蓮縣旅行商業同業公會理事長吳永昌說，新航線開航都有約半年至1年的觀察期，以兩邊往返搭乘率評估未來能否延續，花蓮韓國直飛開航後，平均載客量約7成，成績算不錯，未來也很有機會延續航班。

吳永昌說，受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，民眾旅遊意願低，目前已知3月約有6團受影響被取消行程，預估5月後航班才會明朗化。

詠莉旅行社董事長樓麗萍說，受到停飛影響的旅客，有5成遊客因假期無法更改退訂，另5成同意延後行程，主要因直航省去北上轉機舟車勞頓，東部民眾接受度高，希望夏季航班能開航。

受停飛取消行程的花蓮張姓民眾，原訂3月21日一家6人飛往韓國6日遊，碰上疫情影響行程取消，她說，選擇花蓮直航主要因為長輩同行，北上搭機通勤時間單程至少3小時，還需配合車班時間，花蓮直航若能延續，仍是出遊首選。

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔說，易斯達航空春季航班今天起停飛，夏季航班申請從3月29日起，若疫情穩定控制，縣府也會持續爭取定期航線，藉由交通便利性，吸引韓國旅客前來，促進觀光商機。（編輯：黃世雅）1090218

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