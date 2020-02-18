高風險者戴口罩 感染科醫建議搭車別開窗

（中央社記者陳偉婷台北18日電）台灣出現暫找不到感染源的武漢肺炎死亡案例，台大醫師李秉穎今天說，台灣目前狀況還在掌控中，需積極戴口罩者仍限高風險者，且應注意搭車不要開窗，以免擾動飛沫增傳染風險。

台灣近日新增數例COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）病例，包含一名白牌計程車司機，且已不幸過世。司機工作常接觸民眾，讓人憂心成防疫破口。

台大兒童醫院主治醫師、台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎在媒體投書指出，台灣出現沒有明顯傳染源的第一個死亡病例，令人擔心疫情是否會突然擴大。其實，目前狀況還在掌控之中。台灣一直盡力圍堵病毒於境外，圍堵政策初期頗有成效。

李秉穎說，目前需要積極戴口罩者，除了發燒與呼吸道病患外，限於高風險者，包括醫護人員、進入醫療場所者、司機等常接觸國際旅客者、有潛在疾病者。

投書指出，根據日本與台灣的經驗，司機顯然屬於罹病高風險群而需要常戴口罩。除此之外，也有打開車窗通風以減少傳染的爭議。

李秉穎上午接受中央社記者採訪時表示，搭車時打開窗戶通風對於空氣傳播的傳染病，才有防範效果，如炭疽病、結核病等空氣傳染感染症。因空氣傳染的病原會飄浮在空中，傳染範圍無遠弗屆，通風才能讓炭疽病孢子之類的東西飄散。

但武漢肺炎等呼吸道感染是飛沫傳染，李秉穎說，帶著病毒的液體狀飛沫因有重量，不會持續飄浮在空氣中，而會在1至2公尺內掉落，傳染範圍有限。一旦汽車開窗，在大量氣流吹動下，反而讓飛沫到處飄，也可能導致口罩受外部壓力而減少防護效果或不夠密合。此外，他翻了許多文獻，都沒找到通風可防飛沫感染的證據。

李秉穎說，如果司機是武漢肺炎的高傳播族群，當前座帶有病毒，空氣由前往後灌，後座者反而陷入罹病高風險狀態，不可不慎。只要戴好口罩，不需開窗通風。

李秉穎也擔心，目前台灣仍有一些病毒可能入侵的漏洞。包括居家隔離檢疫的民眾趴趴走、次代以上隱性傳染，亦即病患沒有接觸旅遊史，但被有接觸旅遊史的輕症或無症狀感染者傳染；潛伏期超過14天的罕見案例，14天隔離期後仍有發病與傳染可能。

此外，台灣未對中港澳等流行地區全面斷航，無法確保沒有侵入的漏網之魚；國外社區感染的疫情不明確或不即時，無法藉由世界衛生組織的病例數統計推估世界各地社區感染的有無。

李秉穎說，更重要的防疫思維，是一旦發生社區感染的星星之火，台灣有沒有能力在燎原之前馬上阻斷。為了加強病毒偵測的敏感度，最近台灣專家會議建議針對過去流感重症監測等相關檢體，進行病毒檢驗。結果發現台灣第19例，這就是前述「次代以上隱性傳染」。

李秉穎說，經此教訓，更需要注意可能的防疫漏洞。可能的做法是建議醫師更積極治療呼吸道感染。不需要檢驗確認，有流感疑慮，馬上用抗流感藥物；有細菌感染疑慮，馬上用最可能有效的抗生素。

當上述病患經過大約3天適當治療後，如果病情沒有改善，即可考慮是否進行新型冠狀病毒檢驗，尤其是可能接觸違反檢疫規定趴趴走民眾、與高風險族群有過接觸的可能隱性傳染、觀察期超過14天但有接觸旅遊史、肺炎群聚感染、醫護或健康人罹患肺炎等。（編輯：葉俐緯）1090218