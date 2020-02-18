武漢肺炎新北居家檢疫2人失聯 協尋郭富文管永安

（中央社記者葉臻新北18日電）新北市政府民政局今天依法公布應居家檢疫2失聯者姓名，2失聯者皆為國人，分別為郭富文和管永安，盼全民協尋。

民政局表示，失聯者郭富文，於2月7日自金門小三通入境，填具地點為新莊區雙鳳路，民政人員發現郭男電話為空號後，即偕同警方依該地址實地訪查，但資料錯誤，家人也不知其去向。

另一名失聯者為管永安，於2月9日自金門小三通入境，留下的電話號碼是空號，民政及警政人員依所填具地址至淡水區新興街查訪未果，經戶政系統查詢，留有高雄聯絡住址，協請高雄市查訪仍無此人，電話亦為空號。

民政局表示，2失聯者經民政及警政連日努力協尋，仍未找到個案，因此依法公布失聯者姓名，請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或（02）2960-3456分機7950與防疫機關聯繫。

民政局呼籲，新冠肺炎情勢日趨嚴峻，10日起凡是從中港澳轉機或入境的民眾，皆應配合中央政策進行居家檢疫14天，切勿違反居家檢疫規定逕自外出。（編輯：張銘坤）1090218