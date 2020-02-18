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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

武漢肺炎新北居家檢疫2人失聯 協尋郭富文管永安

最新更新：2020/02/18 15:14
新北市政府民政局18日依法公布應居家檢疫2失聯者姓名，2失聯者皆為國人，盼全民協尋。圖為金門小三通旅客進入檢疫站接受紅外線體溫檢測情形。（中央社檔案照片）
新北市政府民政局18日依法公布應居家檢疫2失聯者姓名，2失聯者皆為國人，盼全民協尋。圖為金門小三通旅客進入檢疫站接受紅外線體溫檢測情形。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉臻新北18日電）新北市政府民政局今天依法公布應居家檢疫2失聯者姓名，2失聯者皆為國人，分別為郭富文和管永安，盼全民協尋。

防疫資訊

民政局表示，失聯者郭富文，於2月7日自金門小三通入境，填具地點為新莊區雙鳳路，民政人員發現郭男電話為空號後，即偕同警方依該地址實地訪查，但資料錯誤，家人也不知其去向。

另一名失聯者為管永安，於2月9日自金門小三通入境，留下的電話號碼是空號，民政及警政人員依所填具地址至淡水區新興街查訪未果，經戶政系統查詢，留有高雄聯絡住址，協請高雄市查訪仍無此人，電話亦為空號。

民政局表示，2失聯者經民政及警政連日努力協尋，仍未找到個案，因此依法公布失聯者姓名，請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或（02）2960-3456分機7950與防疫機關聯繫。

民政局呼籲，新冠肺炎情勢日趨嚴峻，10日起凡是從中港澳轉機或入境的民眾，皆應配合中央政策進行居家檢疫14天，切勿違反居家檢疫規定逕自外出。（編輯：張銘坤）1090218

中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
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