流感流行期再添15死 30歲女發病2天突倒地亡

疾管署18日公布，前一週新增15例與流感相關死亡個案，最年輕者30歲。圖為民眾接種流感疫苗。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北18日電）流感疫情下降，但仍處流行期。疾管署今天公布，上週新增15例與流感相關死亡個案，最年輕者30歲，無慢性病，發病後沒就醫，2天後突然失去意識、沒呼吸心跳，就醫當天就過世。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，監測資料顯示，上週（2月9日至2月15日）門急診類流感就診達6萬704人次，較前一週下降27.6%。疫情目前還在流行期，但估計最快本週會脫離流行期。

上週經審查新增15例與流感相關死亡個案，年齡介於30歲至87歲，都沒有接種本季流感疫苗，其中14例有慢性疾病，發病時間以1月為主，發病到死亡平均天數為5天，併發症以肺炎為主。

疾管署防疫醫師林詠青在記者會表示，死亡個案中最年輕者為北部30歲女性，沒有潛在疾病。在1月上旬開始發燒、虛弱無力，但沒有就醫；可是發病2天後，家人發現她起身後突然暈倒、失去意識，當時已沒有呼吸心跳。立即送醫後暫時恢復心跳，也使用葉克膜，但腦部缺氧，且器官衰竭，就醫當天就過世。

林詠青說，臨床診斷，個案是感染H1N1後併發肺炎、心肌炎造成的死亡。心肌炎可能讓病程更快。

此外，上週也新增36例流感併發重症個案，年齡介於4歲到91歲，其中34人沒有接種疫苗，24人有慢性疾病。

根據統計，本季（108年10月起迄109年2月17日）流感併發重症病例累計950例，年齡層以65歲以上為主，其次為50歲至64歲；98%病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史。流感重症死亡病例累計90例，99%病例未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，國內流感疫情雖持續下降，但仍處流行期。近期寒流來襲各地氣溫偏低，且下週各級學校陸續開學，提醒民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，及落實生病在家休息，避免流感病毒傳播。

疾管署副署長莊人祥表示，截至2月16日止，全國公費流感疫苗接種數達587.5萬劑，還剩約16.5萬劑，請尚未接種的公費對象把握機會儘速接種。（編輯：管中維）1090218

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或 查詢接種地點，或可透過防疫專線1922、LINE聊天機器人「疾管家」詢問最近的接種地點 符合接種資格者，衛生局也會通知戶籍地