流感流行期再添15死 30歲女發病2天突倒地亡
（中央社記者陳偉婷台北18日電）流感疫情下降，但仍處流行期。疾管署今天公布，上週新增15例與流感相關死亡個案，最年輕者30歲，無慢性病，發病後沒就醫，2天後突然失去意識、沒呼吸心跳，就醫當天就過世。
衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，監測資料顯示，上週（2月9日至2月15日）門急診類流感就診達6萬704人次，較前一週下降27.6%。疫情目前還在流行期，但估計最快本週會脫離流行期。
上週經審查新增15例與流感相關死亡個案，年齡介於30歲至87歲，都沒有接種本季流感疫苗，其中14例有慢性疾病，發病時間以1月為主，發病到死亡平均天數為5天，併發症以肺炎為主。
疾管署防疫醫師林詠青在記者會表示，死亡個案中最年輕者為北部30歲女性，沒有潛在疾病。在1月上旬開始發燒、虛弱無力，但沒有就醫；可是發病2天後，家人發現她起身後突然暈倒、失去意識，當時已沒有呼吸心跳。立即送醫後暫時恢復心跳，也使用葉克膜，但腦部缺氧，且器官衰竭，就醫當天就過世。
林詠青說，臨床診斷，個案是感染H1N1後併發肺炎、心肌炎造成的死亡。心肌炎可能讓病程更快。
此外，上週也新增36例流感併發重症個案，年齡介於4歲到91歲，其中34人沒有接種疫苗，24人有慢性疾病。
根據統計，本季（108年10月起迄109年2月17日）流感併發重症病例累計950例，年齡層以65歲以上為主，其次為50歲至64歲；98%病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史。流感重症死亡病例累計90例，99%病例未接種本季流感疫苗。
疾管署提醒，國內流感疫情雖持續下降，但仍處流行期。近期寒流來襲各地氣溫偏低，且下週各級學校陸續開學，提醒民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，及落實生病在家休息，避免流感病毒傳播。
疾管署副署長莊人祥表示，截至2月16日止，全國公費流感疫苗接種數達587.5萬劑，還剩約16.5萬劑，請尚未接種的公費對象把握機會儘速接種。（編輯：管中維）1090218
- 流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A、B及C型，A型和B型幾乎每年引起季節性的流行，C型則以輕微的上呼吸道感染為表現，且一般不會造成流行。
- 流感症狀是什麼？
包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等。高危險群的病患，可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡，其中最常見併發症為肺炎。
- 何時要就醫？
流感病程演變快速，有流感症狀應立即戴口罩就近診所就醫，並依醫囑服用藥物。出現危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、血壓低等，請儘速轉診至大醫院，掌握治療的黃金時間，以降低重症及死亡風險。
雖然流感傳染力很強，但大部分患者多屬輕症，因此上學、上班的民眾，如有發燒、類流感症狀時，至少要在家休息數天，約一週會痊癒；惟少數患者（如老年人、幼兒及其他高危險族群）可能會出現嚴重併發症，感染後應儘速就醫。
- 如何預防保健？
加強個人衛生習慣，勤洗手，避免接觸傳染。流感流行期間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。最好的預防方法是施打流感疫苗，健康成年人大約可達70%至80%之保護，而65歲以上等高危險群尤應接受疫苗接種，以防感染流感引起之併發症。
- 資料來源：衛福部疾管署