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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎／網傳白牌車司機換輪胎傳染 業者否認員工發燒

最新更新：2020/02/18 17:09
網傳因武漢肺炎死亡白牌車司機曾前往的汽車百貨公司有員工發燒，業者18日澄清，司機曾在1月22日來更換輪胎，但之後就沒再來消費，也沒有員工發燒。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
網傳因武漢肺炎死亡白牌車司機曾前往的汽車百貨公司有員工發燒，業者18日澄清，司機曾在1月22日來更換輪胎，但之後就沒再來消費，也沒有員工發燒。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）中部地區有白牌車司機因武漢肺炎死亡，網友貼文指出，司機曾前往的汽車百貨公司有員工發燒，業者今天澄清，司機曾在1月22日來更換輪胎，但之後就沒再來消費，也沒有員工發燒。

防疫資訊

中部地區1名60多歲白牌車司機曾前往台中清泉崗機場先後載3名台商回家，但疑似被其中1名台商傳染武漢肺炎病毒，白牌車司機事後先到診所就醫，後來前往醫院看診，住進負壓隔離病房，卻在2月15日死亡。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪指出，白牌車司機任職的車行有50多名司機，其中有1名司機有上呼吸道症狀，已針對這名司機採檢，但結果尚未出爐，而這名司機接觸過的人，大多都已過了14天潛伏期，衛生單位仍會持續追蹤。

不過，有網友貼文指稱，白牌車司機病發前曾前往一間汽車百貨公司消費，且汽車百貨公司也有員工發燒，呼籲大家不要前往消費；業者今天聲明澄清，已查證分店結帳消費紀錄，發現白牌車司機曾在1月22日來店更換輪胎，當時他也說要去台中清泉崗機場載客，之後就沒有再來店消費。

業者表示，武漢肺炎疫情傳出後，就要求各分店員工每天量體溫，用漂白水消毒，也沒有人出現發燒或是出現上呼吸道感染症狀，並通報資料給中央流行疫情指揮中心，呼籲民眾不要再散播不實訊息。（編輯：洪學廣）1090218

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