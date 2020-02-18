武漢肺炎疫情延燒 屏東花卉價量慘跌盼補助

屏東地區花卉2成外銷、8成內銷，但近來內外銷皆受武漢肺炎疫情嚴重衝擊，2019年春節高屏花卉合作社雞冠花外銷還有5000把，2020年春節只外銷600把，僅去年的1成；春節後外銷掛零至今，產地價格從過去每支平均約新台幣6元，跌到3至3.5元。（柯勝峰提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年2月18日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）武漢肺炎疫情延燒，高屏花卉運銷合作社理事主席柯勝峰今天表示，屏東花卉內外銷量都受到影響，內外銷量跌約3至4成，價格也慘跌，希望政府能補助資材等，減輕花農成本損失。

屏東縣政府指出，縣內種植花卉以屏北鄉鎮最多，其中鹽埔鄉是重鎮，以種植雞冠花、黃椰子為主。

柯勝峰表示，屏東的花卉2成外銷，8成內銷，但不管內外銷都受到武漢肺炎疫情影響，許多活動都停辦，連高屏花卉運銷合作社的活動也都停辦，可以想像現在的花市有多慘。

柯勝峰表示，去年春節，合作社雞冠花的外銷還有5000把（每把10支）；今年春節外銷600把，只有去年的1成，春節後外銷掛零至今。產地價格也從過去每支平均約新台幣6元，跌到3至3.5元，以往次級品還能便宜賣，現在為了省紙箱等資材費，田裡的次級品都直接剷除。

柯勝峰說，鹽埔鄉種植雞冠花面積約10公頃左右，外銷以中國、香港、新加坡、馬來西亞等地的華人市場為主，花農透過貿易商外銷花卉，但訂單不如預期。

柯勝峰表示，希望政府能夠補助花農運費、資材費及網室等設施成本，幫助花農度過肺炎難關。（編輯：戴光育）1090218