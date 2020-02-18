更多編輯台推薦新聞：
天橋上的魔術師重現中華商場 侯友宜助保留3個月
娛樂

天橋上的魔術師重現中華商場 侯友宜助保留3個月

武漢肺炎／校園量體溫發燒定義 額溫37.5度耳溫38度
生活

武漢肺炎／校園量體溫發燒定義 額溫37.5度耳溫38度

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣
生活

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看
國際

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

華新醫材增加口罩生產線 彰縣府助徵才20人

最新更新：2020/02/18 22:18

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）武漢肺炎疫情升溫，口罩供不應求，生產口罩的華新醫材公司新增口罩生產線，也請彰縣府勞工處幫忙徵才，董事長鄭永柱指出，預計徵才20人，希望以工廠附近民眾為優先。

位於彰化田中鎮的華新醫材集團，是由鄭永柱和弟弟創立，已有50多年歷史，專門生產醫療用口罩、手套等醫材；為配合政府防範武漢肺炎疫情，華新醫材也接受經濟部的3台新機組，增加口罩產量，工廠人手也需要增加。

彰化縣勞工處長吳蘭梅今天接受媒體聯訪指出，縣長上週曾帶領縣府局處到華新醫材，詢問增加生產線需協助的事宜，當時公司就曾反映需增聘人手，勞工處因此幫忙徵才，雖然最近受武漢肺炎影響，不會辦就業博覽會，但還是幫忙業者找人通知面試。

鄭永柱指出，原本計畫去年底購買3台新機台，專門生產N95跟防霾特殊口罩，不過為配合政府增產口罩計畫，因此先把廠房空出來，目前負責生產口罩的有24人，加上軍方支援24人，分早晚班生產，人力吃緊。

鄭永柱表示，現在1天大概可以生產約25萬片口罩，等到新機台上線後，1天可以生產55萬到60萬片的口罩，但新機台需要20名工作人員，因此需要電機、機械和電子等相關人才，且最好住在田中鎮附近，以應付需求。（編輯：洪學廣）1090218

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報