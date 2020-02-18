華新醫材增加口罩生產線 彰縣府助徵才20人

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）武漢肺炎疫情升溫，口罩供不應求，生產口罩的華新醫材公司新增口罩生產線，也請彰縣府勞工處幫忙徵才，董事長鄭永柱指出，預計徵才20人，希望以工廠附近民眾為優先。

位於彰化田中鎮的華新醫材集團，是由鄭永柱和弟弟創立，已有50多年歷史，專門生產醫療用口罩、手套等醫材；為配合政府防範武漢肺炎疫情，華新醫材也接受經濟部的3台新機組，增加口罩產量，工廠人手也需要增加。

彰化縣勞工處長吳蘭梅今天接受媒體聯訪指出，縣長上週曾帶領縣府局處到華新醫材，詢問增加生產線需協助的事宜，當時公司就曾反映需增聘人手，勞工處因此幫忙徵才，雖然最近受武漢肺炎影響，不會辦就業博覽會，但還是幫忙業者找人通知面試。

鄭永柱指出，原本計畫去年底購買3台新機台，專門生產N95跟防霾特殊口罩，不過為配合政府增產口罩計畫，因此先把廠房空出來，目前負責生產口罩的有24人，加上軍方支援24人，分早晚班生產，人力吃緊。

鄭永柱表示，現在1天大概可以生產約25萬片口罩，等到新機台上線後，1天可以生產55萬到60萬片的口罩，但新機台需要20名工作人員，因此需要電機、機械和電子等相關人才，且最好住在田中鎮附近，以應付需求。（編輯：洪學廣）1090218